Særligt spørgsmålet om børnebidrag har trukket skilsmissen i langdrag.

Men nu er der endelig en afgørelse efter de seneste to dages vidneafklaringer fra både en rasende Kevin Costner og en grædende Christine Baumgartner.

Og afgørelsen er faldet ud til den 68-årige 'Yellowstone'-skuespillers fordel, skriver TMZ.

Kevin Costner skal nemlig 'nøjes' med at betale i underkanten af 440.000 danske kroner om måneden til sin 49-årige ekskone i børnebidrag.

Christine Baumgartner søgte om skilsmisse fra Kevin Costner i maj efter 18 års ægteskab. Sammen fik de tre børn, den 16-årige Cayden, 14-årige Hayes og 13-årige Grace. Foto: Ndz/AP/Ritzau Scanpix

Det er præcis det beløb, som Kevin Costner i retten vurderede var rimeligt – og mindre end halvdelen af Christine Baumgartner nuværende børnebidrag på lige knap 900.000 kroner.

Men til Fox News forklarer Kevin Costner nu, at han ikke ser sig selv som en vinder af sagen.

Tværtimod er han sikker på, at han og børnenes 'fantastiske mor' nok skal finde ud af at deles om børnene i fordragelighed, når de har restitueret oven på deres i alt fire måneder lange retsstrid.

»Når du har haft så langt et liv med nogen, så er der ikke nogen vinder. Det er den store, skøre ting, vi kalder livet,« siger skuespilleren til det amerikanske medie efter afgørelsen.

Den amerikanske skuespiller Kevin Costner har blandt andet vundet to Oscars, og ikke mindst kan han for tiden ses i hovedrollen i den populære 'Yellowstone'-serie. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

Hans ekskone, den tidligere model og designer Christine Baumgartner, havde modsat forsøgt at få hævet børnebidraget til op mod mere end 1,2 millioner kroner om måneden.

For nuværende arbejder Christine Baumgartner dog ikke, men under retssagen forklarede hun, at hun måske ville begynde at studere – mens Kevin Costner rasede over, at ekskonen burde tage et job.

Hun argumenterede modsat for, at den Oscar-vindende skuespiller havde så anselig en formue, at han godt kunne sørge for, at deres tre børn ikke skulle have forskellige levestandarder hos deres mor og far.

Kevin Costner anklagede derimod ekskonen for at have brugt børnebidraget på personlige fornøjelser som plastikkirurgi.

Kevin Costner og Christine Baumgartner året inden, de gik fra hinanden. Nu er deres skilsmisse endeligt afgjort. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Derfor mente den 68-årige skuespiller altså, at 440.000 kroner om måneden ville være et 'rimeligt' beløb i børnebidrag – og det har han altså fredag aften dansk tid fået rettens ord for.

Christine Baumgartner søgte om skilsmisse fra Kevin Costner i maj efter 18 års ægteskab.

Sammen fik de tre børn, den 16-årige Cayden, 14-årige Hayes og 13-årige Grace.

Derudover har Kevin Costner fire børn fra andre tidligere forhold.