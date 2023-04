Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Caterina Scorsone, som man kender i rollen som dr. Amelia Shepherd i den populære hospitalsserie 'Grey's Anatomy', fortæller nu, at hendes hus brændte ned for kort tid siden.

Heldigvis kom både hun og hendes tre børn ud med sikkerheden i behold. Det samme var desværre ikke tilfældet for familiens fire kæledyr.

I et Instagram-opslag mandag skriver skuespilleren om ulykken, der skete for et par måneder siden.

'Imens jeg gjorde mine børn klar til seng og var ved at færdiggøre aftenbadet, begyndte røg at smyge sig op langs med badekarret. Da jeg kiggede ned ad gangen, havde en tyk sort røgsky allerede formet sig og fyldte huset,' skriver Caterina Scorsone i opslaget, hvortil et billede af det ødelagte hus er vedhæftet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Caterina Scorsone (@caterinascorsone)

Da først hun havde opdaget ilden, skulle det gå hurtigt for moren til tre.

'En ting om ildebrande: De sker hurtigt. Jeg havde omkring to minutter til at få mine tre børn ud af huset, og vi kom ud med mindre end vores sko på fødderne. Men vi kom ud. Og af den grund er jeg evigt taknemmelig,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Hjerteknusende er det, at vi mistede alle fire af vores kæledyr. Vi sidder stadig med det tab, men vi er heldige, at vi fik lov at elske dem alle,' siger hun om sine pelsede venner.

I Instagram-opslaget er der vedhæftet flere billeder af familiens nu afdøde kæledyr – tre katte og en hund.