Herhjemme advarer flere danske musikere fra Tessa til Birthe Kjær imod trenden.

Men fanger man det på video, kan det rigtige kast fra publikum under en koncert åbenbart også vise sig at blive klækkeligt belønnet.

Det kan kvinden, der filmede og delte, at hun kastede sin bh op på scenen til Drake, skrive under på.

I den virale video – som du kan se øverst i artiklen – smider den storbarmede fan sin brystholder i størrelse 80G op til den amerikanske verdensstjerne på scenen i Barclay's Center i New York.

Stuntet ser ud til både at underholde og forbløffe Drake, der giver sig til at fumle rundt med den sorte bøjle-bh.

Og videoen af seancen har nu skabt så stor opmærksomhed, at bh'ens ejermand – den 21-årige caféejer Veronica Correia – har fået et tilbud fra Playboy.

Det skriver TMZ.

Til det amerikanske medie fortæller den unge Drake-fan, at flere har rådet hende til at lave en Only Fans-profil, så hun kan tjene penge på billeder og videoer af sine omdiskuterede bryster.

»Det er ikke umiddelbart min tanke, men Playboy har faktisk rakt ud til mig i min indbakke på Instagram og sagt: 'Du ved, hvis du har lyst til at sende en ansøgning, så accepterer vi dig med det samme!',« afslører Veronica Correia.

»Så ja, det gjorde jeg – jeg ansøgte, og de accepterede mig, og de vil tale med mig meget snart,« røber hun.

Hvad den unge Drake-fan og pornomagasinet Playboy så finder ud af må derfor stå hen i det uvisse lidt endnu.

Men i mellemtiden kan Veronica Correia genfortælle det øjeblik, der nu formentligt har indkasseret hende en kontrakt hos Playboy.

Den canadiske rapper Drake. Foto: Charles Sykes/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Den canadiske rapper Drake. Foto: Charles Sykes/AP/Ritzau Scanpix

Nemlig da hun smed bh'en og kastede den op til Drake.

»Han gik lige forbi mig, og jeg vidste bare, at han ville samle den op, hvis jeg smed den lige ved hans fødder – der var ikke nogen måde, han kunne gå forbi den,« siger den storbarmede fan med et grin til TMZ.

Veronica Correia forklarer desuden, at hun på grund af stuntet måtte lade brysterne – som hun desuden bekræfter er ægte – hænge frit resten af aftenen.

Hendes meget omdiskuterede bh er den amerikanske størrelse 36G, hvilket svarer til 80G i de mål, vi bruger herhjemme.