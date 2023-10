Gérard Depardieu har de sidste to år været officielt tiltalt for at have begået voldtægt og seksuelle overgreb.

Men først nu svarer den franske skuespiller for første gang på anklagerne imod ham, der startede for fem år siden. Først nu vil han 'endelig fortælle min sandhed'.

»Jeg kan ikke længere se stiltiende til de ting, jeg har hørt og læst om mig selv i flere måneder. Jeg troede, jeg var ligeglad, men nej, faktisk nej,« skriver Gérard Depardieu i et åbent brev i det franske nyhedsmedie Le Figaro.

Her i det åbne brev benægter 'Astérix & Obelix'-skuespilleren, at han nogensinde skulle have 'misbrugt nogen kvinde'.

'Ofre for Depardieu, vi tror på jer', stod der på skilte, som en feministisk aktivistgruppe bar under en demonstration udenfor Gerard Depardieus koncert 'Depardieu chante Barbara' i Bordeaux, 24. maj 2023. Foto: Romain Perrocheau/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 'Ofre for Depardieu, vi tror på jer', stod der på skilte, som en feministisk aktivistgruppe bar under en demonstration udenfor Gerard Depardieus koncert 'Depardieu chante Barbara' i Bordeaux, 24. maj 2023. Foto: Romain Perrocheau/AFP/Ritzau Scanpix

Særligt er brevet dog rettet mod den 28-årige franske forfatter og skuespillerinde Charlotte Arnould, som fortsat har et civilt søgsmål om to tilfælde af voldtægt og overgreb mod den 74-årige Gérard Depardieu.

»En kvinde kom til mit hjem for første gang, gik let og gik op til mit værelse af hendes egen fri vilje. Hun siger nu, at hun blev voldtaget der,« skriver den franske skuespiller.

»Hun kom tilbage anden gang. Der har aldrig været nogen tvang, vold eller protest imellem os.«

Ifølge Charlotte Arnould var det dog ikke frivilligt, da Gérard Depardieu ad to omgange i august 2018 forgreb sig på hende i hans hjem i Paris under en prøvespilning til en filmrolle.

Gérard Depardieu - der er en af Frankrigs mest internationalt kendte, anerkendte og brugte skuespillere - har tidligere kun formelt afvist de juridiske anklager imod sig gennem sine advokater. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Gérard Depardieu - der er en af Frankrigs mest internationalt kendte, anerkendte og brugte skuespillere - har tidligere kun formelt afvist de juridiske anklager imod sig gennem sine advokater. Foto: Loic Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Charlotte Arnould anklagede kort efter den franske skuespiller for voldtægt, men efter ni måneders efterforskning lagde politiet sagen ned. I stedet anlagde hun et civilt søgsmål, der endnu ikke er afsluttet.

I april i år kom der dog flere anklager frem mod Gérard Depardieu.

Det franske gravermedie Mediapart havde over flere måneder undersøgt den franske skuespillers seneste tyve år i branchen, og her stod i alt 13 kvinder frem og fortalte om upassende adfærd fra Gérard Depardieus side.

Det drejede sig særligt om en lang række episoder, hvor skuespilleren uønsket havde raget på eller kommet med ubehagelige kommentarer til unge skuespillerinder og andre unge kvinder på de filmset, han havde arbejdet på.

Den franske skuespiller Gerard Depardieu har også gjort sig negativt bemærket for sine møder med den russiske præsident Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den franske skuespiller Gerard Depardieu har også gjort sig negativt bemærket for sine møder med den russiske præsident Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

Gérard Depardieu - der er en af Frankrigs mest internationalt kendte, anerkendte og brugte skuespillere - har tidligere kun formelt afvist de juridiske anklager imod sig gennem sine advokater.

Den senere tid har Gérard Depardieu dog haft negativ bevågenhed af flere årsager end kun voldtægtsanklagerne.

Han kritiserede blandt andet de franske skatteregler og flyttede i protest til Belgien, han blev beskyldt for offentligt at urinere i et fly, ligesom han ikke mindst har udviklet et nært forhold til den russiske præsident Vladimir Putin, hvis land han har erklæret sin loyalitet til.

Hør seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Det vi taler om' herunder.