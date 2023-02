Lyt til artiklen

Mere end 37 år efter, at de fire havde de bærende roller i 80'er klassikeren 'Back to the future', er de blevet genforenet igen.

For filmstjernerne Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson og Tom Wilson troppede alle op til Fan Expo Portland, der er et event, som hylder popkulturen gemmen tiden.

Og genforeningen blev foreviget på Instagram, da Lea Thompson, der spillede rollen som Lorraine i franchisens to første film, delte et selfie med resten af castet.

'Wow, helt ærligt, så havde vi den bedste tid i dag med min 'Back to the future'-familie. Så mange sjove fan-øjeblikke', skrev Thompson som tekst til ​​billedet. Billedet har i skrivende stund omkring 50.000 likes.

Alle de andre har ligeledes delt deres oplevelser fra weekenden, hvor alle har været glade for genforeningen.

'Back to the future' fortæller historien om Marty McFly, der rejser gennem tiden med hjælp fra sin ven, videnskabsmanden Dr. Emmett Brown, spillet af nu 84-årige Christopher Lloyd, og igen i to efterfølgere, udgivet i 1989 og 1990.

Fox blev diagnosticeret med Parkinsons sygdom i 1991, og i 2020 meddelte han, at han på grund af sygdommens progression ville trække sig tilbage fra skuespil.

I sidste måned talte Michael J. Fox om det venskab, han deler med Lloyd, og sagde, »at Chris er en fantastisk fyr. Han er meget gådefuld.«

»Det tog mig et par film at lære ham at kende. På 'Back to the Future Part III' var vi forbundet på en måde, som vi ikke havde på de andre film,« tilføjede han.