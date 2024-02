I 11 år husede det en af rockens største legender, frem til hans død – og nu kan det blive dit.

Freddie Mercurys tidligere hjem i London er nemlig sat til salg gennem ejendomsmægleren Knight Frank.

Så hvis du har i underkanten af 262 millioner danske kroner liggende, kan du blive den nye ejer af det luksuriøse hjem i Kensington i det vestlige London.

For de knap 262 millioner får du så blandt meget andet et musikcenter, en kombineret bar og bibliotek og en orientalsk inspireret have med store magnoliatræer.

Freddie Mercury endte sine dage i hjemmet i London, hvor en smuk, japansk inspireret have var udsigten fra hans klaver, hvor han blandt andet skrev kæmpehittet 'Bohemian Rapsody'. Foto: Knight Frank Vis mere Freddie Mercury endte sine dage i hjemmet i London, hvor en smuk, japansk inspireret have var udsigten fra hans klaver, hvor han blandt andet skrev kæmpehittet 'Bohemian Rapsody'. Foto: Knight Frank

Ifølge ejendomsmægleren Knight Frank skulle Freddie Mercury selv have slået til på stedet, da han så huset tilbage i 80erne.

Resten af årtiet brugte Queen-forsangeren så på at renovere hjemmet – han blandt andet skrev kæmpehittet 'Bohemian Rhapsody' i – sammen med designeren Robin Moore Ede.

Sælgeren af huset er Mary Austin, Freddie Mercurys nære veninde, der nu som 72-årig er klar til at give slip på den gave, rocklegenden testamenterede til hende for mere end 30 år siden.

»Lige siden Freddie og jeg trådte ind gennem den sagnomspundne, grønne dør, har det været et sted for fred, et sandt kunstnerhus, og nu er det tid til at videregive den følelse af fred til den næste person,« siger Mary Austin i en pressemeddelelse om hussalget.

Freddie Mercury var selv med til at renovere og indrette sit hjem i London, som stadig bærer præg af hans excentriske stil. Foto: Knight Frank. Vis mere Freddie Mercury var selv med til at renovere og indrette sit hjem i London, som stadig bærer præg af hans excentriske stil. Foto: Knight Frank.

Året forinden har hun auktioneret flere af Freddie Mercurys efterladte ejendele til fordel for bekæmpelsen af aids. Samme sygdom, som rocklegenden gik bort af som 45-årig tilbage i 1991.

Nu er det så selve hjemmet, som er blevet sat til salg for 262 millioner kroner.

