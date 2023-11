De kørte med stor stil i 80'erne og solgte millioner af plader og fyldte diverse dansegulve rundt om i verden.

Men nu har piben fået en helt anden lyd hos den amerikanske duo Hall & Oates, der blandt andet står bag 'Maneater' og 'You make my dreams'.

For lige nu er Hall & Oates involveret i en fortrolig juridisk kamp, ​​der har ført til, at Daryl Hall har fået et polititilhold mod sin tidligere musikpartner John Oates.

Det skriver flere amerikanske medier herunder TMZ og Variety.

Samtidig tyder det også på, at John Oates ikke længere må spille nogle af duoens største hits.

Kun meget lidt information om retssagen er offentligt tilgængelig, da retsdokumenterne er forseglede, men baseret på retsprotokoller indgav Hall en ikke offentliggjort klage mod Oates den 16. november, samt et forslag om et midlertidigt tilhold, som rapporteret af magasinet Philadelphia.

Den følgende dag udstedte retten officielt et midlertidigt tilhold, der begynder den 30. november.

Som TMZ påpeger, foragtede Daryl Hall nemlig John Oates på Bill Mahers 'Club Random'-podcast sidste år og sagde:

Sådan så det ud for ganske få år siden. Siden da har forholdet taget en markant drejning. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud for ganske få år siden. Siden da har forholdet taget en markant drejning. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

»Tror du, at John Oates er min partner? … Han er min forretningspartner. Han er ikke min kreative partner.«

»John og jeg er brødre, men vi er ikke kreative brødre. Vi er forretningspartnere. Vi lavede plader, der hedder Hall & Oates sammen, men vi har altid været meget adskilte, og det er en rigtig vigtig ting for mig.«

Hall fortsatte derefter med at nedtone duoens samarbejde, ved at bruge det fælles nr. 1 hit 'Kiss on My List' som et eksempel på deres tilsyneladende kreative adskillelse.

»Jeg lavede alle harmonierne,« sagde Hall og fortsatte:

»Det er alt sammen mig. Oates er ikke krediteret som sangskriver på 'Kiss on My List', men er opført som co-produceret med Hall.«

TMZ skriver, at det tilsyneladende er mange af deres største hits, som Daryl Hall nu ikke vil have, at John Oates synger.

Udover 'Kiss On My List', så er det også: 'Rich Girl', 'Maneater', 'You Make My Dreams', 'One on One', 'Out of Touch' og 'You've Lost that Lovin' Feeling.'

Hall & Oates mødtes i 1967, dannede deres duo tre år senere og har udgivet 18 studiealbum siden deres debut i 1972.

Både Hall og Oates har solokarrierer og har turneret hver for sig gennem årene, men duoen har aldrig officielt splittet op.

Oates havde en række koncerter planlagt i denne måned, herunder d. 9. og 10. november. Koncerterne den 9. og 10. november blev udskudt til næste år, selvom der ikke blev givet en officiel årsag. Dette kommer blot få dage efter det godkendte politiforhold.