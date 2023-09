Brian Austin Green skal giftes.

'Beverly Hills 90210'-stjernen har været på knæ, og er nu forlovet med sin kæreste igennem de seneste tre år, afslører han på Instagram og i podcasten 'Old-Ish'.

Det skriver Daily Mail.

Den i dag 50-årige amerikanske skuespiller blev i 1990erne kendt som David Silver i ungdomsserien 'Beverly Hills 90210', hvor han undervejs blandt andet datede sin medskuespiller Tiffani-Amber Thiessen – hende der spillede Valerie Malone.

May 18th 2020 - Megan Fox and Brian Austin Green are separating after nearly ten years of marriage. - File Photo by: zz/Galaxy/STAR MAX/IPx 2014 10/11/14 Megan Fox and Brian Austin Green at Ferrari's Celebration Of 60 Years In The USA held on October 11, 2014 at The Wallis Annenberg Center For The Performing Arts in Beverly Hills, CA. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere May 18th 2020 - Megan Fox and Brian Austin Green are separating after nearly ten years of marriage. - File Photo by: zz/Galaxy/STAR MAX/IPx 2014 10/11/14 Megan Fox and Brian Austin Green at Ferrari's Celebration Of 60 Years In The USA held on October 11, 2014 at The Wallis Annenberg Center For The Performing Arts in Beverly Hills, CA. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Herefter blev han først forlovet med en anden 'Beverly Hills 90210'-medstjerne i form af Vanessa Marcil – hun spillede Gina Kincaid.

De fik en søn sammen, men forlovelsen blev brudt og i en lang periode var han herefter i et forhold med en tredje skuespiller – Megan Fox – som han nåede at få tre børn med, før de blev skilt i 2021.

Men nu skal han altså giftes igen.

Brian Austin Green har i de sidste par år datet danseren Sharna Burgees, efter at de dansede sammen i den amerikanske udgave af 'Vild med dans'.

Sharna Burgess, left, and Brian Austin Green arrive at the iHeartRadio Music Awards on Monday, March 27, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sharna Burgess, left, and Brian Austin Green arrive at the iHeartRadio Music Awards on Monday, March 27, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix

Sidste år fik de en søn, og nu skal de altså giftes.

I deres podcast 'Old-ish' fortæller de ifølge Daily Mail, at Brian Austin Green friede tilbage i juli i forbindelse med sin 50-års fødselsdag.

På Instagram har de samtidig uploadet en video, hvor Sharna Burgees viser sin nye ring.