Selvom hun har haft en lang karriere og er blevet 80 år gammel, er der stadig førstegangsoplevelser tilbage for Joni Mitchell.

Hele 18 gange har hun været nomineret til en Grammy, og halvdelen af gangene er hun lykkedes med at vinde.

Men hun har aldrig optrådt til det store musikshow.

Det bliver der dog lavet om på nu. Det fortæller The Grammys i en pressemeddelelse.

»Joni Mitchell er allerede et kulturelt ikon, og i næste uge skriver hun igen musikhistorie: Joni Mitchell er netop blevet annonceret som optrædende ved Grammy-uddelingen i 2024, hvilket er hendes første optræden ved Grammy-uddelingen nogensinde,« skriver de.

Udover Joni Mitchell skal Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Luke Combs, Olivia Rodrigo og Travis Scott også optræde

Der er også mulighed for, at Joni Mitchell skal på scenen mere end én gang, da hun nomineret i kategorien for bedste folkemusik-album.

Hendes seneste sejr kom i 2022, hvor hun vandt statuetten for bedste historiske album med 'Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)'.

Den 80-årige stjerne har et rigt bagkatalog med adskillige hits, men folk vil nok især kende hende for numre som 'Big Yellow Taxi', 'A Case of You' og 'River'.