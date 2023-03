Lyt til artiklen

Deres anstrengte forhold på trods, hjalp Madonna angiveligt sin nu afdøde bror, 66-årige Anthony Ciccone, helt til det sidste.

Det skriver TMZ, der har talt med en kilde fra familien, der bekræfter, at sangerinden finansierede broderens ophold på et afvænningscenter i Michigan for sit alkoholmisbrug.

Samme sted, som Madonnas bror i weekenden åndede ud.

Ifølge den unavngivne kilde skulle Anthony Ciccone have været der 'et stykke tid', og to dage før sin død skal han selv have frakoblet sig sin ernæringssonde – hans dødsårsag er dog endnu ikke offentliggjort.

Kendisbroderen, der kæmpede med sin alkoholisme, ryddede forsiderne, da det i 2011 kom frem, at han var hjemløs.

Angiveligt havde han i årevis afvist at modtage hjælp fra familien, men PageSix beretter, at Madonna sendte en økonomisk håndsrækning, da Anthony Ciccone for nylig blev helt ude af stand til at passe sig selv.

Tidligere har kilder meddelt mediet, at det blandt andet var broderens tøven med at tage imod familien hjælp, der resulterede i det »vanskelige forhold«.

»Min familie vendte mig ryggen, da jeg havde det hårdt. Tror du ikke, jeg har stillet følgende spørgsmål en million gange: Hvorfor er min søster multimillionær, mens jeg er hjemløs på gaden?« spurgte Anthony Ciccone i 2011 til kendisbloggeren Perez Hilton.

'Vogue'-sangerinden har ikke selv udtalt sig om, hvorvidt hun har betalt for broderens afvænning.

Mandag delte Madonna dog en sentimental hyldest til sin bror på Instagram, hvor hun takkede ham for at have introduceret hende for blandt andet et hav forskellige kunstnere.



'Tak, fordi du blæste mig omkuld som ung pige og introducerede mig for Charlie Parker, Miles Davis, Buddhisme, Taoisme, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, Expansive Thinking, Outside the Box,' skrev hun og tilføjede:

'Du plantede mange vigtige frø'.