Der er kun fem måneder siden, at de bød datteren Esti velkommen.

Men nu er Chrissy Teigen og John Legend blevet forældre igen, og de fleste, som har haft biologi i skolen, vil nok undre sig over, hvordan det kan lade sig gøre.

Forklaringen er dog relativ simpel, for sønnen, som nu er kommet til verden, er født via en rugemor.

'Kun få minutter før midnat 19. juni så jeg den smukkeste kvinde, min ven, vores surrogat, føde midt i lidt kaos, men med styrke og ren glæde og kærlighed,' skriver Chrissy Teigen i et opslag på Instagram.

Barnet er Chrissy Teigen og John Legends fjerde. Hun har ofte delt ærligt ud af de mange udfordringer, som parret har været igennem for at blive forældre.

Deres tre første børn er alle kommet til verden ved hjælp af reagensglasbefrugtning.

I 2020 blev hun nødt til at få en abort 20 uger inde i sin graviditet.

'Han ville ikke overleve, og hvis vi fortsatte, var det heller ikke sikkert, at jeg selv ville overleve. Vi havde forsøgt med pose efter pose med blodtransfusioner, men hver eneste gang løb det lige igennem mig, som om vi ingenting havde gjort. Og sent en nat fik jeg at vide, at det ville være tid til at give slip næste dag,' skrev hun i et indlæg på sin blog om tabet.

Årsagen' til at parret denne gang valgte at bruge en rugemor' var, at Chrissy Teigen ikke troede, at hun ville have styrke nok til selv at bære barnet oven på sin abort. Hun endte dog med at ombestemme sig, men samtidig med, at hun blev gravid, mødte de rugemoren, Alexandra.

»Jeg vidste, at hun var det perfekte match for os. Alle vores ønsker og drømme passede sammen,« forklarer Teigen.

44-årige John Legend er international popstjerne med adskillige hit på bagen, mens 37-årige Chrissy Teigen er model.

De har været gift siden 2013.