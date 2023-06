Prins Harry og hertuginde Meghan har været gode til at underskrive lukrative aftaler med firmaer som Netflix og Spotify, men det har knebet noget mere med rent faktisk at producere indhold for dem.

Det har senest betydet, at parret og Spotify har revet deres aftale over, hvilket har fået The Wall Street Journal til at kigge nærmere på, hvad der er, der går galt for det prominente par.

Som mediet bemærker, er det gået godt for parret, når de har produceret noget, der handler om dem selv – eksempelvis prins Harrys bog eller deres Netflix-dokumentar – mens det er gået omvendt skidt med de projekter, hvor de ikke selv er i fokus.

De forsøgte at følge dokumentaren op med 'Live to Lead'-serien om globale ledere og aktivister. Den formåede dog ikke engang at snige sig ind på Netflix' top ti over de mest streamede shows.

Herefter fulgte, ifølge The Wall Street Journal, en række foreslåede projekter fra parret, som Netflix afviste.

Blandt andet en sitcom, som var stærkt inspireret af Netflix' successhow 'Emily in Paris' – blot hvor hovedpersonen denne gang skulle være mand.

Mediet nævner ikke kilder ved navn, men skriver, at der hos Netflix er utilfredshed med det manglende resultat af samarbejdet med prins Harry og hertuginde Meghan, og de føler, at det eneste, de har fået ud af aftalen, er dokumentarserien om parret.

Ét show er dog på trapperne. En dokumentar om Invictus Games, en turnering for sårede veteraner, som prins Harry står bag.

Taylor Swift takkede nej til at være med i Meghan Markles podcast. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

Meget bedre er det som nævnt ikke gået for samarbejdet med Spotify, som altså nu er officielt ophørt.

Her skulle problemet igen, ifølge kilder The Wall Street Journal har talt med, være for lav produktivitet fra parrets side. Spotify sørgede ellers for at hjælpe parret godt i gang, da man bidrog til at bygge et lydstudie i deres hjem.

Et af problemerne skulle have været, at det var svært at få de 'rigtige' gæster med i Meghan Markles podcast, 'Archetypes'.

Hertuginden skrev angiveligt et person brev til popstjernen Taylor Swift og spurgte, om hun havde lyst til at være med. Svaret fra Taylor Swift kom igennem en af hendes repræsentanter, og det var klart: Tak, men nej tak.

Ud kom podcasten dog i august sidste år, og den strøg straks til tops på Spotifys toplister. Ikke kort efter begyndte det dog at halte med udgivelsen af nye afsnit. Delvis grundet sorgperioden i forbindelse med dronning Elizabeths død.

Aftalen, som var skrevet under med Spotify, sagde også, at begge parrets stemmer skulle høres på Spotify. Prins Harry havde dog mere en svært ved at finde et emne, som passede til podcastformatet.

Parret er heller ikke blevet hjulpet af, at Spotify alene i år har været nødt til af fyre hele 800 medarbejdere samt skære flere podcast fra – heriblandt 'Archetypes'.

Ifølge forfatteren Ed Owens, som har skrevet bogen 'Efter Elizabeth: Kan monarkiet redde sig selv?' har parret især ét stort problem.

»De har ikke fundet det område, som de for alvor kan kalde deres eget.«

