Søndag aften løb det britiske svar på Oscar-prisuddelingen af stablen.

Men da filmprisuddelingen BAFTA nåede igennem det sædvanlige 'dem har vi mistet'-segment, endte det med en sand seerstorm.

På de sociale medier stod det nemlig klart kort efter indslaget, at flere havde bemærket en særlig skuespiller, der var blevet glemt blandt det forgangne års døde.

'Skam jer, BAFTA, for ikke at anerkende Matthew Perry,' skrev en bruger på X, mens en anden kaldte det 'dårlig stil'.



'Jeg kom kun herind (på X, red.) for at sikre mig, at jeg ikke var den eneste, der blev nedtrykt over BAFTAs åbenlyse udeladelse af Matthew Perry i hyldestindslaget til dem, vi har mistet. Jeg er glad for at se, det ikke kun er mig,' skrev en tredje.

Til årets Emmy-prisuddeling var Matthew Perry ikke blevet glemt i mindeindslaget over dem, vi har mistet fra branchen. Men søndagens BAFTA-prisuddeling havde bevidst ikke skuespilleren med i deres mindeindslag. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Til årets Emmy-prisuddeling var Matthew Perry ikke blevet glemt i mindeindslaget over dem, vi har mistet fra branchen. Men søndagens BAFTA-prisuddeling havde bevidst ikke skuespilleren med i deres mindeindslag. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

BAFTA var dog helt bevidste om at udelade Matthew Perry.

Prisuddelingen tyede nemlig selv hastigt til X for at forklare, hvorfor seriestjernen – der har et par film såsom '17 Again' på cv'et – ikke var inkluderet i mindeindslaget.

'Matthew Perry vil blive mindet i dette års tv-prisuddelingsceremoni' skrev BAFTA med et link til deres onlinehyldest af Matthew Perry.

'Friends'-stjernen gik bort i oktober, 54 år gammel.

Senere blev det fastlagt i hans obduktionsrapport, at dødsårsagen var de akutte effekter af stoffet ketamin, ligesom også hans koronararteriesygdom bidrog til hans død.

Hør seneste afsnit af den nye podcast 'B.T. og det gode selskab' herunder.