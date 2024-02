Som en stor overraskelse til nattens Grammy-prisuddeling dukkede Celine Dion op for at overrække en pris.

Men måske var overraskelsen over den nervesyge sangerindes tilbagevenden i rampelyset for stor - for efter Taylor Swift gik på scenen for at tage prisen for 'Årets album', har hun fået folk på nakken.

Taylor Swift fejrer nemlig sin nyvundne pris ved at kramme de mange tilstedeværende på scenen.

Men Celine Dion, der står med hendes statuette i hånden, ænser den prisvindende popstjerne dårligt nok.

Celine Dion overraskede alle til Grammy Awards ved at uddele en pris, søndag 4. februar. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Celine Dion overraskede alle til Grammy Awards ved at uddele en pris, søndag 4. februar. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

'Taylor Swift tog lige Årets album-prisen fra Celine Dion uden at blinke og/eller anerkende, at en legende overrakte hende prisen. Så gruopvækkende for min sjæl,' skriver en bruger på det sociale medie X.

Og personen er ikke den eneste.

For efter nattens Grammy-uddeling strømmer de sociale medier over med fans, der ikke vil lade det gå ubemærket hen, at Taylor Swift ikke mønstrede samme begejstring for Celine Dion, som hun gjorde for de resterende på scenen.

'Taylor Swift, der fuldt ud ignorerer Celine Dion, altså den respektløshed, selv Celine var sådan... undskyld mig?' skriver en bruger.

Celine Dions tilstedeværelse til søndag nats Grammy-prisuddeling var en overraskelse for mange.

Den seneste tid har den 55-årige verdenssangerinde aflyst sin verdensturne og holdt sig fra rampelyset, efter hun stod frem og fortalte, at hun lider af den sjældne neurologiske sygdom Stiff Person syndrom, der giver problemer med smerter, spasmer og stivhed i musklerne.

»Når jeg siger, jeg er glad for at være her, så mener jeg det virkelig fra hjertet af,« sagde Celine Dion så, før hun gav sig til at overrække prisen for Årets album søndag nat dansk tid.

Men prismodtageren Taylor Swift så altså ikke ud til at notere sig, at det var en tilbagevendende verdensstjerne, hun fik Grammy-statuetten af.