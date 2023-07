Uvenskabet mellem Jordyn Woods og Kylie Jenner var ellers et af de helt store, efter det kom frem, at Jordyn Woods havde kysset med Khloe Kardashians daværende kæreste, Tristan Thompson.

De to unge kvinder, der ellers var vokset op sammen, stoppede brat med at se hinanden, da Kylie Jenner valgte sin søster over veninden.

Men fire år efter skandalen ser det ud til, at Kylie Jenner og Jordyn Woods er begyndt at se hinanden igen.

Nye billeder fra weekenden viser de to på vej til middag sammen i Los Angeles.

Efterfølgende blev de to også fotograferet køre væk fra restauranten sammen.

Og det har i den grad fået fans til tasterne hos Jordyn Woods, der har delt et opslag på Instagram af det tøj, hun havde på til middagen.

Det er fans ikke tilfredse med. Foto: Evga/Backgrid/Ritzau Scanpix Vis mere Det er fans ikke tilfredse med. Foto: Evga/Backgrid/Ritzau Scanpix

Flere er meget skuffede over, at den 25-årige modeskaber nu ser ud til at være en del af inderkredsen hos Kylie Jenner igen.

»Vær sød ikke at blive venner med hende igen. Du skinner uden. Det er din tid nu,« skriver en.

Mange af kommentarerne går også på, at Jordyn Woods på billedet går bag Kylie Jenner.

»Du skal aldrig gå bag hende igen. Det ser helt forkert ud.«

»Hvorfor går du bag hende? Det må du altså ikke. Du klarede det så godt.«

»De kommer til at udnytte dig igen. Jeg beder for dig. Jeg håber, du ved, hvad du gør.«

Indtil videre har ingen af parterne kommenteret på det nye venskab.

Khloe Kardashian har heller ikke udtalt sig om søsterens blomstrende venskab.

Jordyn Woods forklarede efter kysset med ekskæresten, at der havde været tale om et kys på læberne uden tunge, og at 'når alkohol er involveret, gør folk dumme ting'.