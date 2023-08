Uanset om din drøm er at stå i en skarpt skåret smoking og bede om en Martini ‘shaken not stirred’, eller du bare er almindelig begejstret James Bond fan, så er der god grund til at læse videre.

I efteråret bliver flere 007-klenodier fra James Bond-skuespilleren Sir Roger Moores private samling nemlig sat til salg i London.

Smokingsættet er fra filmen 'A View to a Kill' og bliver båret i en scene, der er optaget i Eiffeltårnet i Paris. Foto: PR Vis mere Smokingsættet er fra filmen 'A View to a Kill' og bliver båret i en scene, der er optaget i Eiffeltårnet i Paris. Foto: PR

På auktionen vil blandt andet en sort smoking fra filmen ‘A View to a Kill’, en hvid skidragt fra samme film og et ur af mærket Omega '50 Years of 007' komme under hammeren.

Man kan også byde med på et par Lamborghini-ski, en samling silkeslips og fotografier af skuespilleren i rollen som den britiske agent. Hele 180 effekter fra Sir Roger Moores personlige samling er med på auktionen.

I dette sæt stod Sir Roger Moore på snowboard i filmen 'A View to e Kill'. Foto: PR Vis mere I dette sæt stod Sir Roger Moore på snowboard i filmen 'A View to e Kill'. Foto: PR

Men måske skal du lige tælle dine sparepenge, inden du byder. Smokingen forventes at gå til en pris mellem 170.000-217.000 danske kroner. Skidragten er vurderet til et hammerslag mellem 130.000-260.000 og også uret forventes at kunne indbringe mellem 170.000-260.000.

Sir Roger Moore, der døde i 2017, spillede agent 007 i syv James Bond-film: 'Live and Let Die' (1973), 'The Man with the Golden Gun' (1974), 'The Spy Who Loved Me' (1977), 'Moonraker' (1979), 'For Your Eyes Only' (1981), 'Octopussy' (1983) og 'A View to a Kill' (1985).

Omega-uret i specialudgaven '50 Years of 007 Seamaster' forventes at kunne indbringe op til 260.000 kroner. Foto: PR Vis mere Omega-uret i specialudgaven '50 Years of 007 Seamaster' forventes at kunne indbringe op til 260.000 kroner. Foto: PR

Fra 2002 og indtil sin død var skuespilleren gift med den svensk/danske skuespiller Christina ‘Kiki’ Tholstrup, men det er Roger Moores tre børn fra et tidligere ægteskab, der nu har sat faderens ting på auktion.

»Vi ved, hvor meget vores far betød for så mange mennesker over hele verden. For mange var han James Bond såvel som The Saint, men han var også et venligt og generøst menneske, der fuldt forståeligt var stolt af sit velgørenhedsarbejde såvel som sin skuespillerkarriere. Vi er glade for at kunne dele hans eftermæle med hans mange fans,« siger arvingerne ifølge auktionshuset Bruun Rasmussen.

Udover rollen som britisk agent var Sir Roger Moore ambassadør for UNICEF, derfor vil familien efter auktionen donere en del af overskuddet til arbejdet for nødlidende børn.

Auktionen afholdes hos auktionshuset Bonhams i London den 4. oktober. I øvrigt den selvsamme dato som Roger Moore for 50 år siden for første gange havde premiere i rollen som agent 007.