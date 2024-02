Han gik under navnet 'Family Man' og var i mange år bassist i Bob Marleys band The Wailers.

Men nu er reggae-ikonet Aston Barrett afgået ved døden i en alder af 77 år.

Det bekræfter familien i et opslag på Instagram.

»Med det tungeste hjerte deler vi nu nyheden om, at vores elskede Aston 'Family Man' Barett er gået bort efter længere tids sygdom,« skriver hans søn Aston Barrett Jr.

»Ord kan ikke udtrykke vores dybe tab. Din arv vil leve for evigt i vores hjerter og gennem den musik, du har efterladt os. Vi elsker dig og vil savne dig dybt,« lyder det videre.

Det fremgår ikke i opslaget, hvad musikeren fejlede.

Barrett blev født i 1946 og voksede op i Kingston. I 1974 tilsluttede han sig Bob Marleys band The Wailers og senere blev han mentor for mange jamaicanske kunstnere.

Han medvirkede blandt andet i nogle af de største Wailers hits som 'Is This Love', 'Get Up Stand Up', 'No Woman, No Cry' og 'Could You Be Love.'

Barrett døde på et hospital i Florida blot to uger før premieren på filmen »Bob Marley: One love,« hvor rollen som Aston Barrett spilles af hans søn Aston Barrett Jr.

Barrett levede i den grad op til sit kaldenavn 'Family Man'. Han efterlader sig nemlig 23 døtre og 18 sønner.

»Jeg er begavet med 41 børn. Og 23 børnebørn. Og to oldebørn,« udtalte han til BBC i 2013.