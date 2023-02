Lyt til artiklen

I en måned har rygterne svirret om, hvorvidt Eric André og Emily Ratajkowski var et par.

Nu bekræfter den 39-årige komiker og den 31-årige model om ikke andet, at de godt tør smide tøjet foran hinanden – og hele verden.

For komikeren Eric André og modellen Emily Ratajkowski valgte i hvert fald at bruge valentinsdag sammen – nøgne og med en flaske vin.

Det viser Eric André frem på Instagram.

Her ser man, at den 39-årige komiker har fået den 31-årige model til at tage billedet, hvor han slænger sig nøgen – dog censureret for neden – på en sofa, mens hun kan ses nøgen i spejlet bag ham.

»Glædelig valentinsdag,« lyder teksten helt kort til det fælles nøgenbillede.

Mange internationale medier ser billedet som en bekræftelse på de mange rygter, der har været siden januar om, at Eric André og Emily Ratajkowski skulle være et par.

De to er nemlig ved flere lejligheder blevet set sammen, men nu deler de altså et ganske nyt indblik i deres samliv.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Eric Andre (@ericfuckingandre)

Hverken Eric André eller Emily Ratajkowski har dog bekræftet forholdet – heller ikke at det blot skulle være en seksuel relation, som rygterne også har gået på.

De har ligeledes afvist at kommentere forholdet yderligere efter det pikante billede.

Eric André har ingen børn og har heller ikke tidligere været gift.

Han har dannet par med skuespilleren Rosario Dawson i et år indtil 2017, og senest fortalte han i 2021, at han var i et forhold med en ukendt kvinde, han havde mødt på et marked.

Sidste sommer søgte Emily Ratajkowski om skilsmisse fra sin mand Sebastian Bear-McClard, som hun har den 1-årige søn Apollo Bear med.

Siden blev hun kædet sammen med både den 59-årige skuespiller Brad Pitt og den 29-årige komiker Pete Davidson.

Men senest har det altså været den 39-årige komiker Eric André, som rygterne har sat 31-årige Emily Ratajkowski sammen med, efter de ved flere lejligheder er blevet spottet sammen, ikke mindst på en ferie til Caymanøerne.

Eric Andrés Instagram-opslag har da også fået usædvanligt mange reaktioner – med mere end en halv million likes og mere end 5000 kommentarer fra særligt hans komikerkollegaer, der gør sig morsomme på bekostning af særligt indretningen og censureringen.