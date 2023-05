»Det lyder som en Forrest Gump-omskrivning af Ayn Rands største hits.«

Så kontant er anmelderen i den britiske avis The Guardian, når snakken falder på debutromanen ’The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece’.

At anmeldelsen, og de andre negative anmeldelser som bogen har fået, tiltrækker sig opmærksomhed, skyldes, at det ikke er hvilken som helst debutant, der står bag.

Det er nemlig den feterede Hollywoodstjerne Tom Hanks, der er gået til tasterne og har forsøgt sig med bogskriveriet. Et forsøg, som altså ifølge anmelderne er gået dårligt.

Deraf referenceren til Hanks måske mest populære rolle - den godmodige, men ikke altid så skarpsindige 'Forrest Gump' - og den verdensberømte forfatter og filosof Ayn Rand.

Bogen, som handler om, hvordan superheltefilmen ’Knightshade: The Lathe of Firefall’ blev til, kunne, ifølge anmelderen, have været god, hvis den var tænkt som en satirisk bog over Hollywood. Dette er dog ikke tilfældet.

Bogen kritiseres blandt andet for at mangle plot og en redaktør, som kunne have skåret den kraftigt til.

Netop detaljerigdommen, som Tom Hanks skriver med, og gentagelserne, er punkter, som også The New York Times' anmelder kritiserer.

Tom Hanks skulle især være glad for at skrive om skrivemaskiner og kaffe, men det bliver altså for meget for anmelderen, som måtte bekæmpe sin trang til at smække bogen i, da der var blevet brugt 50 sider på at skrive om en sidekarakter, som sælger skrivemaskiner.

Ifølge The Times 'mansplainer' Tom Hanks til læseren, hvordan man laver film og kalder skrivningen for klodset.

Tom Hanks selv er ikke blind for kritikken, men tager den dog med oprejst pande. Til BBC fortæller han, at hans mange år som filmstjerne har gjort, at han kan håndtere alt kritik, og at han kun er blevet stærkere, når han er blevet 'flået' fra hinanden.

Samtidig mener han også, at det er unfair, at hans bog ikke er gået igennem de mange afvisninger fra forlag, som forfattere ellers normalt oplever, men derimod blev taget i første forsøg.

Læserne lader umiddelbart til at være lidt mere venlig stemt over for skuespillerens bog end anmelderne. På bogportalen Goodreads har bogen i skrivende stund 142 vurderinger og ligger på en score på 3,87 ud af fem.