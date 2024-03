Det norske kongehus besidder enorme mængder kunst og rigdom, og det har krævet, at kongeparret bygger til.

Og nu har et hemmeligt millionlager udenfor Oslo på 816 kvadratmeter gjort sig bemærket, skriver norske Børsen.

Lige udenfor den norske hovedstads bygrænse ligger Kongehusets anonyme pakhusbygninger, der næsten ikke er til at spotte fra hovedvejen.

Børsen er nemlig kommet i besiddelse af dokumenter, der viser, at ejendommen blev solgt til Det Kongelige Hof i 2016 til små to millioner kroner. Det står i lejekontrakten, at boligen anvendes som lager.

På det norske kongehus' hjemmeside skriver hoffet, at samlingen består af 'kunst og kulturskatte fra 1800-tallet til i dag', som kan være alt fra 'kunst, fotografier, legetøj, hestevogne, møbler, sølv, service, tøj, tekstiler og køkkenudstyr'.

Om vasen fra Putin, som Kong Harald modtog i februar 2023, er blandt de artefakter, der opbevares på lageret, vides ikke. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det norske kongehus ikke konkretisere indholdet.

»Vi ønsker ikke at dele yderligere detaljer af hensyn til sikkerheden af vores genstande,« siger kommunikationschef for det norske kongehus, Guri Varpe, til Børsen.

I alt er der brugt 4,25 millioner danske kroner på at renovere og sikre ejendommen. Alene lejen af pakhuset kommer tæt på 650.000 danske kroner.

Selvom det er store beløb, er det en slat i det norske kongehus’ samlede budget. I 2023 blev der afsat 150 millioner danske kroner til det norske kongehus.

Kongeparret har bedt om yderligere 14 millioner i 2024 med henblik på oprustning i kølvandet på sikkerhedstruslen fra Ruslands side.

Lyt til det seneste afsnit af B.T.'s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' her.