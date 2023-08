Sinéad O'Connor blev tirsdag begravet i den irske by Bray, hvor hun boede 15 år af sit liv.

I den forbindelse havde familien meldt ud, at der ville blive holdt et begravelsesoptog, hvor borgerne, som betød meget for sangeren, ville få lejlighed til at tage afsked.

Og den mulighed var der rigtig mange, som valgte at benytte sig af.

Som billeder fra optoget viser, havde en stor menneskemængde taget opstilling langs ruten, og der blev kastet blomster på rustvognen.

Tårerne fik frit løb.

At Sinéad O'Connor havde en særlig plads i hjerterne hos irerne og borgerne i Bray er blevet åbenlyst for alle efter hendes pludselige død.

Billeder fra begravelsesoptoget viser også, at mange var berørte af situationen, og for få dage siden dukkede en enorm hyldest op i bakkerne ud til kysten ved Bray.

Her ligger der normalt et enormt skilt med ordet 'Eire', det irske ord for Irland. Det var dog pludselig blevet akkompagneret af Sinéad O’Connors navn.

Efter mindeoptoget fortsatte rustvognen til en privat begravelse for Sinéad O'Connors nærmeste.

Hun blev kun 56 år gammel og efterlader sig tre børn.