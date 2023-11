Endnu en kvinde retter nu beskyldninger om seksuelt overgreb mod Aerosmith-forsanger Steven Tyler.

Det skriver Rolling Stone Magazine.

Der er tale om den tidligere børnemodel Jeanne Bellino. 17 år gammel mødte hun i 1975 Steven Tyler i New York på Warwick Hotel.

Hun påstår, at Steven Tyler tvang hende ind i en telefonboks og ikke ville lukke hende ud igen.

'Mens han holdt hende fanget, stak Tyler sin tunge ned i hendes hals og lagde sine hænder på hendes krop, hendes bryster, hendes balder og hendes kønsdele, han fjernede tøj og pressede hende op mod telefonboksens væg,' hævdes det i søgsmålet.

Personer, som det følge, de to var en del af, stod udenfor telefonboksen og grinede af optrinet, men ingen greb ind, lyder det videre.

Til sidst lykkedes det hende at slippe fri, og hele gruppen gik tilbage til Warwick Hotel. Ifølge Jeanne Bellino gik hun kun med, fordi hun var i chok.

Tilbage på hotellet kyssede forsangeren hende igen mod hendes vilje og gned sig imod hende.

Steven Tyler gik op på sit værelse og ville have, at Jeanne Bellino også skulle komme derop, men i stedet flygtede hun fra hotellet i en taxa.

I søgsmålet fortæller hun, at hun siden overgrebet har haft alvorlige og permanente psykiske lidelser, ligesom hun også har været indlagt og fortsat den dag i dag modtager medicin.

For cirka et år siden var det Julia Misley, som anklagede Steven Tyler for et påstået seksuelt overgreb, der skulle være begået mod hende i 1970erne, da hun var 16 år gammel.

Steven Tyler benægtede ikke, at de to havde sex, men han har benægtet at have begået overgreb mod hende.