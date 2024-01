Normalt er han fuld af smil og skarpe jokes, når verdens største stjerner besøger hans show og røde sofa.

Irske Graham Norton har haft en lang karriere på britisk tv, men det er især kommenteringen af 'Eurovision' og talkshowet 'The Graham Norton Show', der har gjort ham til folkeeje. Sidste år var han sågar vært på musikkonkurrencen, da den blev holdt i Liverpool

Det hele kunne dog have set meget anderledes ud.

I 1989 var han således tæt på at miste livet efter et knivstik. Det fortæller han i et interview med The Telegraph.

»Jeg mistede halvdelen af mit blod,« fortæller han og mindes, at det ikke var selve knivstikket, men derimod en efterfølgende situation på hospitalet, som var det værste.

Morgenen efter, mens han lå på hospitalet, spurgte sygeplejersken, om de skulle kontakte hans forældre.

»I mit hoved tænkte jeg: 'Jeg vil ikke bekymre mine forældre, men hvis jeg skal dø, vil de sikkert også gerne komme og sige farvel til mig, for de ville blive irriterede, hvis jeg ikke fortalte dem det,« fortæller han.

Derfor spurgte han sygeplejersken lige ud, om han skulle dø.

Han fik dog et noget uklart svar tilbage, hvilket ikke huede ham.

»Hun sagde: 'Øh …,« og jeg sagde: 'Du må ikke tøve. Det er ikke nu, du skal tøve. Det her er ret alvorligt'. Så det var slemt.«

Graham Norton overlevede dog det voldsomme knivstik, og han var sågar i stand til at bruge oplevelsen til noget positivt.

Han var i gang med sit tredje år på teaterskolen, og der var auditions i gang til årgangens forestilling. Han husker, hvordan en del af de medstuderende knækkede under presset og grædende løb ud på toiletterne.

Men Graham Norton, som netop havde overvundet noget langt værre, var helt rolig.

»Jeg sad bare der og tænkte: 'Jeg er i live. Jeg har det godt'. Så på en måde ændrede det mit liv til det bedre.«

'The Graham Norton Show' har kørt i hele 21 år med over 500 sendte programmer.