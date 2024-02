Ellie Goulding og ægtefællen Caspar Jopling har besluttet sig for at gå hver sin vej.

Det bekræfter sangerinden selv på det sociale medie Instagram.

»I lyset af de seneste historier føler jeg ikke, at jeg har noget andet valg end at fortælle jer, at Caspar og jeg blev separeret for noget tid siden,« skriver hun blandt andet i en såkaldt story på det sociale medie.

Udenlandske medier har den seneste uge publiceret historier om 37-årige Ellie Goulding, der har fået rygtebørsen i gang.

Parret var gift i godt fem år. Foto: Matt Crossick/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Parret var gift i godt fem år. Foto: Matt Crossick/AP/Ritzau Scanpix

Det var en strandtur mellem Ellie Goulding og en ukendt mand, der blev foreviget af paparrazzi-fotografer og for alvor satte gang i rygterne om, at parret var gået hvert til sit.

Det britiske medie The Sun publicerede billederne torsdag.

Parret mødte hinanden for første gang i 2016, men i et interview med det britiske medie The Guardian i 2020 fortalte Ellie Goulding, at det ikke ligefrem var »kærlighed ved første blik«.

Men kærlighed blev det til, og parret blev gift i 2019.

Nu er forholdet slut, men sangerinden understreger, at de to fortsat er gode forældre til deres søn.

»Vi fortsætter som de tætteste venner og deler forældreskabet med succes og med vores søns interesse,« skriver hun videre.

Også Caspar Jopling gik på Instagram for at forklare sine følgere om bruddet.

Her giver han sine forhåbninger om, at udmeldingen kan mane rygterne endeligt til jorden.

Ellie Goulding er sangeren bag hits som 'Love me like you do', 'Burn' og 'On my mind'.