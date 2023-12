NFL-stjernens Michael Ohers fantastiske historie er blevet portrætteret i Hollywood-filmen 'The Blind Side', men i sommer krakelerede idyllen, da han valgte at sagsøge sine adoptivforældre, fordi de aldrig juridisk har adopteret ham.

Michael Oher påstår, at adoptivforældrene, Sean og Leigh Anne Tuohy narrede ham til at de kunne misbruge ham økonomisk, men nu fremlægger Tuohy-parret nye dokumenter i sagen, som også viser mindre flatterende sider af drengen, de tog til sig.

De fortæller, at fodboldspilleren truede med at hænge dem ud i medierne som løgnere og tyve, hvis hans økonomiske krav ikke blev mødt, skriver Fox News.

Det fremgår af retsdokumenterne, at Michael Ohor angiveligt og 'fejlagtigt' tror, at de ikke har betalt ham de penge, de skylder ham.

Historien om Michael Ohers vej mod topfodbold skiltes i filmen 'The Blind Side'. Foto: Streeter Lecka/AFP/Ritzau Scanpix

Sean og Leigh Anne Tuohy forklarer i dokumenterne, at Oher først krævede 10 millioner dollar i erstatning, men senere hævede det til 15 millioner dollar.

Michael Oher skulle angiveligt have truet forældrene til at få overstået sagen hurtigt i en sms.

»Hvis der ikke er kommet en løsning inden fredag, fortæller jeg verden, hvordan jeg blev røvet af dem, der burde være mine forældre. Det er deadline. Tænk på, hvordan det vil se ud, når det kommer ud.«

Oher påstod oprindeligt, at familien narrede ham til at underskrive et juridisk værgemål, hvor de fik adgang til at styre hans økonomi og indgå aftaler på hans vegne, som gav en enorm økonomisk gevinst for familien.

I september ophævede en dommer værgemålet, men sagen ruller videre med spørgsmålet om, hvorvidt Michael Oher har fået sin del af indtjeningen fra filmen ‘The blind Side’.

Leigh Ann Tuohy and Sean Tuohy deler i nye dokumenter deres side af sagen. Foto: Matt Sayles/AP/Ritzau Scanpix

I sit memoire fra 2011 fortæller NFL-stjernen, at familien forklarede ham, at et juridisk værgemål og adoption næsten er det samme.

»De forklarede mig, at det stort set er det samme som 'adoptivforældre,' men at aftalen var skrevet sådan for at tage højde for min alder,« skrev han i bogen.

Sean Tuohy forklarede modsat, at aftalen blev lavet, så Oher selv kunne vælge universit.

Historien om den lille familie var ellers en rørende en af slagsen om en 18-årig sort mand, der blev adopteret af en rig forstadsfamilie.

Filmatiseringen 'The Blind Side' udkom i 2009 og blev nomineret til en Oscar i kategorien 'bedste film'.

Sandra Bullock, der i filmen spiller hans adoptivmor, vandt en Oscar for 'bedste kvindelige hovedrolle'.