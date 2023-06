Damiano David, forsangeren for bandet Måneskin, som i 2021 vandt Eurovision, er en mand, som formår at komme i spotlyset for mange andre ting end blot sine sangevner.

Senest har en video af den 24-årige frontmand cirkuleret på internettet, og her ses han kysse med en person. Det eneste problem er blot, at personen ikke er Damiano Davids forlovede, 27-årige Giorgia Soleri.

»Jeg er meget ked af, at denne video kom ud, det var ikke sådan, vi ville håndtere situationen – og det er min skyld,« skriver han i en story på sin Instagram.

Her bekræfter Måneskin-forsangeren også, at han og hans forlovede nu er gået fra hinanden. Det skyldes dog ikke videoen, skriver han.

View this post on Instagram A post shared by Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

»Det er et par dage siden, at Giorgia og jeg besluttede at gå hver til sit, så der har ikke været nogen brud på loyaliteten,« skriver Damiano David.

Da Måneskin vandt Eurovision, var det ikke så meget sejren, som optog folk. Det var derimod optagelser fra pointgivningen, hvor det så ud som om, Damiano David tog kokain.

Allerede på vinderpressemødet blev han spurgt ind til beskyldningerne, som flød på de sociale medier, men forsangeren benægtede pure, at han skulle have taget stoffer. Han tilbød endda at lade sig teste for at bevise sin uskyld, og det tilbud holdt Eurovision ham op på.

Testen viste da også senere, at der ikke var noget at komme efter.