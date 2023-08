Han blev kendt og elsket for sin rolle som Mr. Big i serien 'Sex and the City'.

Men i 2021 vendte det hele for skuespilleren Chris Noth, da flere kvinder anklagede ham for at have begået seksuelle overgreb.

Selvom han afviste alt, blev han fyret fra sin rolle i tv-serien 'The Equalizer', motionscykelfirmaet Peloton tilbagetrak en reklame med ham, hans agentbureau opsagde samarbejdet, og hans tequila-brand mistede en aftale til millioner.

I dag holder han fast i, at han ikke har forgrebet sig på nogen. Han indrømmer dog, at han har været sin kone, Tara Wilson, utro.

»Jeg forvildede mig væk fra min kone, og det er ødelæggende for hende og ikke et særlig kønt billede. Men hvad det ikke er, er en forbrydelse,« siger han i et interview med USA Today.

»Du giver dig selv de samme undskyldninger, som mange mænd gør; 'det er bare et lille sidespring, og det er sjovt. Du skader ikke nogen. Ingen kommer til at finde ud af det.' Og pludselig er der mange mennesker, der vil have sex med dig, og du tænker: 'Jeg får ikke den her chance igen.'«

Der er aldrig blevet åbnet en straffesag mod Chris Noth, men han er klar over, at private søgsmål fortsat er en mulighed fra de kvinder, som anklager ham.

I år har det været flere rygter om, at Chris Noth og Tara Wilson skal skilles. I 2021 blev hun da også set uden sin vielsesring på, men de er fortsat sammen den dag i dag.

Chris Noth arbejder i dag som ansigtet for tøjfirmaet Samuelsohn. Her er han hyret i forbindelse med en kampagne, der skal skabe opmærksomhed om mænds mentale helbred.

Han aflønnes ikke i kontanter, men derimod i tøj.