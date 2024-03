Det har efterhånden været tre år undervejs, men nu kan der snart komme en retlig afklaring for skuespilleren Alec Baldwin, der under optagelserne til filmen 'Rust' ved en fejl skød en filmfotograf, som senere afgik ved døden.

Datoen for retssagen mod Baldwin er nemlig blevet fastsat. Ifølge mediet TMZ er skuespilleren anklaget for manslaughter, der svarer til det, vi på dansk kalder uagtsomt manddrab.

Retssagen starter 10. juli, og der er sat ni retsdage af.

Alec Baldwin nægter sig skyldig.

Skuespilleren er ikke den eneste, der er på anklagebænken i sagen.

Pistolen som Alec Baldwin skal have skudt fotografen Halyna Hutchins med skulle have været en rekvisit. Baldwin har tidligere forklaret, at han ikke var klar over, at der var en ægte patron i pistolens magasin.

Derfor er også den rekvisit ansvarlige tiltalt for uagtsomt manddrab, og den sag kører for retten lige nu.

Egentlig havde anklagemyndigheden droppet sagen mod skuespilleren, men en række nye beviser fik dem til at genoptage den.

Tidligere har Alec Baldwins advokater sagt, at man selvfølgelig vil møde op i retten og svare på alle anklager, men mener også, at det er en frygtelig tragedie, som er blevet forvandlet til en misforstået retsforfølgelse.

Skuespilleren har hele tiden hævdet, at han aldrig trykkede på aftrækkeren.