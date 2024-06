Der er opløftende nyt fra Willis-familien, der giver en opdatering på Bruce Willis demenssygdom.

Det kom som et chok for de fleste, da familien til den verdenskendte skuespiller Bruce Willis kunne fortælle, at den dengang 67-årige skuespiller led af en aggressive demenssygdom kaldet afasi.

Der kunne familien blandt andet fortælle, at han ville trække sig fra skuespillet og fokusere på sin familie i stedet.

Og det er endnu engang også fra familien, at der er nyt om den demensramte skuespiller. Det skriver New York Post, der har talt med Bruce Willis' ældste datter Rumer Willis.

Hun fortæller, at det går godt med ham, og hun i særdeleshed glad for farens forhold til hendes etårige datter.

»Min fars og datter forbindelse til hinanden er så smuk og fantastisk. Det er jeg meget taknemmelig for,« fortæller hun til New York Post.

Skuespillerens demenssygdom hedder mere specifikt frontotemporal demens.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens kan sygdommen ødelægge patientens sociale færdigheder, de kan miste deres tidligere interesser, de kan udvise ligegyldighed over for andre mennesker og miste deres fornemmelse for sociale normer.

Desuden kan der opstå koncentrationsbesvær og problemer med at overskue og planlægge opgaver.

På den måde adskiller sygdommen sig blandt andet fra den anden velkendte demenssygdom Alzheimers.

Alzheimers påvirker nemlig patientens hukommelse, hvor frontotemporal demens typisk påvirker patientens adfærd.