Den fallerede youtuber Ruby Franke står ikke bare til at miste sin frihed, men nu også sin mand.

Manden, Kevin Franke, har i kølvandet på hendes anholdelse netop ansøgt om skilsmisse gennem retten i Utah, skriver den engelske avis Independent.

Ansøgningen betyder, at de to er forbudt at chikanere hinanden, begå vold mod hinanden eller børnene eller tale nedsættende om hinanden overfor deres børn.

Kevin Frankes advokat fortæller, at ægteparret har været fraskilt i 13 måneder på Rubys opfordring.

Ifølge avisen har Kevin Franke tidligere udtalt, at ægteskabet blev ændret drastisk, da Ruby Frank startede forretning med Jodi Hildebrandt, som hun blev anholdt med tilbage i september.

Hun ‘manipulerede’ og ‘ødelagde hans familie’.

Anholdelsen af Ruby Franke og Jodi Hildebrandt skete efter, at Frankes afmagrede 12-årige søn flygtede ud af et vindue ind til naboen for at spørge om mad og drikke.

Barnet havde gaffatape viklet stramt om både håndled og ankler, hvilket fik naboen til at kontakte politiet.

Da politiet kom, fandt de også en af Ruby Frankes døtre så underernæret, at hun blev fragtet direkte på hospitalet.

Et af Ruby Frankes voksne børn, som har kappet kontakten til hende, har på Instagram jublet over anholdelsen og fortæller, at hun i årevis forsøgte at fortælle politiet, hvad der foregik.

'I dag er en stor dag. Min familie og jeg er så glade for, at der endelig sker retfærdighed,' lød det i en story.

Det samme gjorde naboerne til familien, som flere gange underrettede myndighederne.

Fire af familiens i alt seks børn er nu i børne- og familieministeriets varetægt i Utah.