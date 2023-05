Dugfriske billeder fra Cannes Film Festivalens røde løber viste en lettere oprevet Tom Hanks.

Med mange rynker i panden, et ansigtsudtryk der udtrykte skæld ud og en meget insisterende pegefinger rettet mod en formordet arrangør fik mange til at tro, at Tom Hanks var rasende inden premieren på Hanks og hustruens nye film, 'Asteroid City'.

Men var Tom Hanks og Rita Wilson egentlig rasende?

Nu afslører Rita Wilson i hvert fald, hvad der egentlig skete ifølge hende selv.

Det gør hun i en Instagram-story, hvor hun har delt en opklarende tekst til de 'rasende billeder'.

'Dette hedder: Jeg kan ikke høre dig. Folk råber og skriger. Hvad sagde du? Hvor skal vi hen?'

Hun tilføjede derefter: 'Vi havde en fantastisk tid. Gå ind og se Asteroid City!'

Personen, der angiveligt står og snakker med Hollywood-parret, er også gået til tasterne på Twitter for at mane til ro.

Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/Ritzau Scanpix

'De spurgte mig bare, om de skulle gå tilbage til starten af ​​den røde løber med resten af ​​filmholdet. Intet andet'

Men inden alle nåede at forklare sig, vakte øjeblikket opsigt online, hvor mange spekulerede i, hvad der var sket for at forårsage reaktionen fra en af de mest anerkendte og respekterede figurer i Hollywood.

Det ser dog ud til, at det ikke var andet end en misforståelse ifølge beretningerne fra de indblandede parter.

Efter samtalen fortsatte de nemlig også ned af den røde løber, som om intet var hændt og stod klar til at få taget flere billeder af pressen.

Udover Rita Wilson og Tom Hanks, så består rollelisten i 'Asteroid City', der foregår i 1950erne i en fiktiv amerikansk ørkenby, blandt andet af store stjerner:

Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Margot Robbie, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Steve Carell, Willem Dafoe, Jeff Goldblum og Uma Thurman og Ethan Hawkes datter Maya Hawke.