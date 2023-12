I serien var der masser af spændinger mellem karaktererne.

Og det fik mange til at tænke, at det samme nok var tilfældet mellem skuespillerne, når kameraerne var slukket.

Men 48-årige Eva Longoria, som spillede en af de fire hovedroller i hitserien 'Desperate Housewifes', slår nu fast, at der var helt fin stemning mellem hende, Teri Hatcher, Felicity Huffman og Marcia Cross.

»Jeg kan huske, at det var narrativet om kvinder. Der var masser af programmer med mænd på tv, og ingen påstod, at de skændtes hele tiden,« siger hun i podcasten 'Armchair Expert' ifølge US Weekly.

Faktisk husker Eva Longoria tilbage på, hvordan de tre medstjerner, som alle tidligere havde haft roller i hitserier, hjalp hende med at håndtere berømmelsen og rygterne, som pludselig ramte.

»De havde alle et bedre greb om berømmelsen. Jeg sagde: 'De siger, at vi skændes'. De sagde: 'Det er bare en fortælling, de laver om kvinder, fordi vi er over 40 og er med i et tv-show'. Jeg var ikke så klog dengang, at jeg forstod det.«

Mange af rygterne havde de ikke engang tid til at læse og høre, fordi de havde så travlt med at arbejde på serien.

Det var dog ikke, fordi det hele var fryd og gammen på settet.

Tidligere har Eva Longoria, uden at sætte navn på personen, fortalt hvordan hun blev mobbet. Her var det Felicity Huffman, som satte foden i og fik det stoppet.

'Jeg frygtede de dage, hvor jeg skulle arbejde sammen med den person, for det var ren tortur. Indtil en dag, hvor Felicity sagde 'nu er det nok' til mobberen, og det hele stoppede,' skrev Longoria i 2019 i et støttebrev til Huffman, som på daværende tidspunkt var involveret i en retssag, anklaget for bedrag.

'Desperate Housewifes' kørte fra 2004 til 2012 og vandt flere priser – heriblandt Emmys og Golden Globes.