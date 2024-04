Kærligheden er sluppet op efter 14 år. Sacha Baron Cohen og Isla Lang Fisher skal skilles.

Det fortæller parret i en fælles udtalelse på Instagram:

»Efter en lang tenniskamp, der varede over tyve år, lægger vi endelig vores ketsjere ned. I 2023 ansøgte vi i fællesskab om at afslutte vores ægteskab.«

»Vi har altid prioriteret vores privatliv og har arbejdet i det stille på denne ændring.«

»Vi deler for evigt vores hengivenhed og kærlighed til vores børn. Vi værdsætter oprigtigt, at I respekterer vores families ønske om privatliv,« skriver parret desuden.

Den 52-årige britiske Sacha Baron Cohen er kendt som komiker og skuespiller fra en længere række af film.

Australske Isla Lang Fisher, 48 år, er også kendt fra filmens verden.

Parret, der nu skilles, blev gift tilbage i marts 2010. Sammen har de tre børn.

Sacha Baron Cohen har for nyligt været genstand for fornyet medieinteresse, fordi den australske skuespiller Rebel Wilson i en ny bog beskylder ham for upassende opførsel under indspilningerne af filmen The Brothers Grimsby i 2016.

I filmen medvirkede også Isla Lang Fisher.

Sacha Baron Cohen har afvist beskyldningerne på det kraftigste.