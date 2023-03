Lyt til artiklen

»Det er med stor omsorg og overvejelse, at vi har truffet beslutningen om at lade os skille.«

Sådan fortæller Reese Witherspoon i sit seneste opslag på Instagram.

Den 47-årige skuespiller sætter herefter yderligere ord på, hvorfor de 12 års ægteskab med Jim Toth nu må komme til en ende.

»Vi har nødt nydt så mange skønne år sammen, og vi ser nu fremad med dyb kærlighed, venlighed og stor gensidig respekt for alt det, vi har skabt sammen. Vores største prioritet nu er vores søn og hele vores familie, mens vi styrer mod næste kapitel. Den her slags ting er aldrig lette og er ekstremt personlige. Vi sætter pris på alles respekt for vores privatliv i denne tid.«

Reese Witherspoon og Jim Toth har sønnen Tennessee James Toth sammen.

Hun har også to andre børn, Ava Elizabeth Philippe og Deacon Reese Phillippe, fra sit tidligere ægteskab med Ryan Phillippe.

Det er blevet til en lang og glorværdig karriere for Reese Witherspoon i Hollywood. Hun har spillet med i storfilm som 'American Psycho' og 'Legally Blonde'.

Højdepunktet kom dog i 2005, hvor hun vandt en Oscar for sin rolle i filmen 'Walk the Line', hvor hun portrætterede Johnny Cash' kone, June Cash.