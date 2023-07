Den norske 'Love Island'-deltager Nora Haukland der i flere måneder dannede par med kronprinsesse Mette-Marits søn Marius Borg Høiby fortæller nu, hvordan hun har det efter bruddet.

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

»Jeg synes ikke, det har været sjovt at være social, drikke og feste. Så generelt har det ikke været meget af en 'hot girl'-sommer for denne pige,« lyder det i den spørgerunde, hun kører på profilen, hvor fans spørger til, hvordan hun har det efter bruddet.

Den 26-årige influencer svarer også på, om de to stadig er venner efter, at de ikke længere danner par.

»Jeg synes, man skal give det tid først og fremmest. Tiden umiddelbart efter et brud er smertefuldt for begge parter, og det er svært – men det er absolut bedst at give hinanden noget plads,« forklarer hun.

Marius har ikke kommenteret bruddet offentligt. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Marius har ikke kommenteret bruddet offentligt. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/Ritzau Scanpix

Den unge realitydeltager fortæller, at hun nu forsøger at nyde tiden som single, og at hun håber på at møde sin drømmemand i fremtiden.

»Jeg vil egentlig bare gerne finde manden i mit liv og til sidst stifte min egen lille familie,« lyder det.

Det var Nora Haukland selv, der bekræftede, at forholdet til Mette-Marits søn var forbi.

Det gjorde hun til det norske medie VG.

»Jeg kan bekræfte, at Marius og jeg har valgt at gå fra hinanden. Vi ønsker kun hinanden held og lykke på vejen.«

Parret nåede inden da at bo sammen i en lejlighed i Skaugum.