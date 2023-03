Lyt til artiklen

Internettet har de seneste uger kogt over med fan-teorier om de to kendisser Hailey Bieber og Selena Gomez.

Særligt efter flere videoer, hvor rygtet går på, at Hailey Bieber skulle gøre grin med Selena Gomez.

I en af videoerne står hun sammen med to veninder og mimer til en lydbid, der lyder: 'Jeg siger ikke, at hun fortjente det, men jeg siger, at Guds timing altid er rigtig'.

Kort forinden var Selena Gomez blevet udskammet for at tage på i vægt, og videoen blev hurtigt slettet.

Et kig på internettet vil da også vise, at de fleste er på #teamselena, hvorfor det også primært er Hailey Bieber, der får kritik.

Men nu forsøger den ene af de to stjerner altså at sætte en stopper for alle spekulationerne, samtidigt med at hun løfter sløret for, hvor langt Hailey Biebers modstandere vil gå.

Manden i midten af de to kvindelige stjerner, Justin Bieber. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Manden i midten af de to kvindelige stjerner, Justin Bieber. Foto: ANGELA WEISS

»Hailey Bieber rakte ud til mig og fortalte mig, at hun har modtaget dødstrusler og meget hadefuld negativitet,« skriver Selena Gomez i en story på Instagram og forsætter:

»Dette er ikke, hvad jeg står for. Ingen burde opleve had eller mobning.«

Sammenkoblingen mellem de to fejdende stjerner er klassisk.

De har nemlig begge været romantisk involveret med Justin Bieber, som Hailey Bieber nu er gift med.

Selena Gomez var ind og ud af et forhold med sangeren i en årrække før Hailey var inde i billedet.

»Jeg har altid advokeret for venlighed, og jeg vil virkelig gerne have, at alt det her stopper,« slutter Selena Gomez og afslutter beskeden til sine fans på Instagram med et rødt hjerte.

Det er første gang en af de to stjerner adresserer konflikten.

I oktober delte fotografen Tyrell Hampton dog et billede af Hailey Bieber og Selena Gomez sammen.

