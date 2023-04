Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nickelodeon-stjernen Drake Bell meldes savnet.

Ifølge politiet i Florida kan han være i fare, skriver mediet TMZ.

Ifølge politiet er den 36-årige skuespiller sidst set onsdag i sin BMW nær gymnasiet Mainland High School i Florida.

Noget tyder på, at den tidligere barnestjerne er i alvorlige problemer, og det er angiveligt ikke første gang.

Drake Bell fik sin debut som skuespiller, da han som kun niårig var med i den amerikanske sitcom 'Ti tommelfingre'. Siden har han spillet med i et sandt hav af børnefilm og -serier.

Karrierens højdepunkt var Nickelodeon-serien 'Drake & Josh', som siden blev til flere spinoff-film og -serier samt et soundtrack. Han har også medvirket i 'Seinfeld', iCarly' og 'The Amanda Show' og har udgivet fem albums under eget navn.

Men karrieren stoppede brat, da han i 2021 blev anklaget og dømt for at have sendt upassende beskeder til en mindreårig pige, som han ifølge anklagerne havde et online forhold til.

Siden dommen har han været i medicinsk behandling, men nu er han altså forsvundet og efterlyst af politiet.