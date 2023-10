Sofie Jo Kaufmanas og Jannik Schow har været kærester.

Det afslører de to DR-profiler selv i P3-podcasten 'Absolut Mathias Helt'.

Her røber Sofie Jo Kaufmanas og Jannik Schow, at de var kærester, dengang de begge gik på musikgymnasiet Sankt Annæ i København.

»Vi var kærester i store tre år. Vi kommer igennem mange ting. Du er både skibums – og jeg skal på højskole, men så gik den ikke længere der, og så gik vi fra hinanden. Så brugte vi lige nogle år på at slikke – ikke hinanden mere, men sårene – og så blev vi faktisk gode venner efter et par år, og så har vi været bedste venner lige siden,« fortæller Sofie Jo Kaufmanas i podcasten.

Sofie Jo Kaufmanas og Jannik Schow. Foto: Ritzau Scanpix & DR Vis mere Sofie Jo Kaufmanas og Jannik Schow. Foto: Ritzau Scanpix & DR

Den 32-årige skuespillerinde bliver desuden i samme afsnit også kaldt ud på, at hun har været kærester med endnu en børnevært.

Hans navn bliver dog bippet ud, så hvem det er, må få lov at stå hen i det uvisse.

Men i hvert fald bliver det røbet, at Sofie Jo Kaufmanas og den anden børnevært fandt sammen på den højskole, hun gik på efter bruddet med Jannik Schow.

Både Sofie Jo Kaufmanas og Jannik Schow er i dag i andre forhold og har for nyligt fået hvert deres første barn.

I september sidste år blev Jannik Schow far for første gang med sin kæreste, psykologen Ane Muusmann, mens Sofie Jo Kaufmanas i marts blev mor for første gang med sin kæreste, produceren Alexander Oscar O'Strit Schmith.

Sofie Jo Kaufmanas er skuespiller og kendt fra DR-serien 'Hvorfor snakker vi ikke om mig?', ligesom hun også har kunnet ses på TV 2 i programmerne 'Hvem holder masken?' og 'Stormester'.

Jannik Schow var i flere år børnevært på en lang række programmer på DR, ikke mindst på det omdiskuterede program 'Ultra smider tøjet'. I dag er han ungdomsradiovært på P3-weekendprogrammet 'Carte Blanche'.

Podcasten 'Absolut Mathias Helt' er desuden en blandt mange programmer, der lukker på P3 fra årsskiftet. Læs mere om det HER.

