Normalt plejer Donalds Trump datter at være ganske populær hos sin fars tilhængere.

Men det har et par billeder, som hun fredag delte på Instagram, ændret på.

Her var hun i Las Vegas til åbningen af casinoet Fontainebleau.

Det samme var Kim Kardashian, og det er billeder af hende og Ivanka sammen, som får Donald Trumps tilhængere til at se rødt. Et udvalg af de mange negative kommentarer på Ivanka Trumps opslag lyder sådan her:

Trist at se sådan en som hende sammen med dig. Hun hader din far.

Ad... hvorfor hænger du ud med Kim ... så skuffende.

Hvorfor hænger du ud med Kim? Du ved, at hun hader din far og støtter Clinton.

Hvorfor nedværdiger du dig til at hænge ud med affald?

Hvorfor ville du nogensinde associere dig med en heks? Kardashians er hekse.

Jeg tror ikke, at far ville godkende dette venskab, medmindre hun forsøger at konvertere hende (Kim Kardashian, red.) til det republikanske parti!

Forholdet mellem Kim Kardashian og Donald Trump har i mange år været speget.

I 2013 kaldte Donald Trump hende for en sød person, blot for at følge op med dette:

»Hun er blevet lidt stor. Jeg vil sige, at jeg ikke synes, du skal klæde dig, som om du vejer 60 kilo,« lød det fra Donald Trump i interviewet med Showbiz Tonight, som blev lavet, mens Kim Kardashian var gravid med sit og Kanye Wests første barn.

I 2016, da Donald Trump og Hillary Clinton kæmpede om præsidentposten, støttede Kim Kardashian. sidstnævnte.

Hun delte blandt andet flere billeder af Hillary Clinton med ordene 'præsident Clinton'.

På trods af dette virkede det dog alligevel til, at der var en forsoning mellem Trump og Kardashian i 2018. Her holdt de møde i Det Hvide Hus.

De diskuterede en mulig benådning af en 63-årig kvinde ved navn Alice Marie Johnson, som afsonede en livstidsdom for kokainbesiddelse og hvidvaskning af penge.

Blot en uge efter mødet efterkom Donald Trump Kim Kardashians ønske.

Året efter var Kim Kardashian nok engang gæst i Det Hvide Hus, og hun holdt sågar en pressekonference om forbedringer af det amerikanske fængselssystem.

Det skulle dog blive sidste gang, de to sås sammen. Ifølge bogen 'Tired of Winning' forventede Donald Trump en modydelse for at have lyttet til Kim Kardashian.

'Han sagde til Kardashian, at han ville bevilge omstødelserne, hvis hun udnyttede sine kendisforbindelser til at få footballtjerner, som var hendes venner, til at besøge ham i Det Hvide Hus,' lyder det i bogen, skriver Axios.

Og Kim Kardashian forsøgte faktisk at få det til at ske, men ingen football-spillere var interesseret. Donald Trump har selv afvist, at dette skulle have noget sandhed i sig.

Efter valget i 2020, hvor Joe Biden vippede Donald Trump af pinden, delte Kim Kardashian et billede af Joe Biden og Kamala Harris med tre blå stjerner - det demokratiske partis farve.

42-årige Ivanka Trump var seniorrådgiver for sin far, da han bestred præsidentposten.