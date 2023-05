Otte år.

Så længe har den svenske skuespiller kæmpet mod kræften.

Det fortæller han, ifølge TMZ, i et interview i programmet 'In Depth With Graham Bensinger', hvor han også oplyser, at han første gang blev diagnosticeret med lungekræft i 2015.

Sygdommen gik i remission, hvilket er, når der efter behandling ikke længere kan spores ondartede celler, men i 2020 kom den tibage, og hans doktor fortalte ham, at han kun ville have to til tre år tilbage at leve i.

Ifølge Dolph Lundgrens forlovede, den 25-årige Emma Krokdal, fortalte en læge skuespilleren, at han havde tumorer i både lunger, mave, i rygsøljen og i nyrerne.

Dengang var Dolph Lundgren indstillet på at acceptere sin skæbne, men alligevel valgte han at opsøge en anden læge for at få endnu en vurdering af sin sygdom.

Det viste sig at være en god idé, for ifølge skuespilleren har hans behandling hos doktor Alexandra Drakaki mindsket hans tumorer.

65-årige Dolp Lundgren har haft en lang filmkarriere.

Han fik sit gennembrud i Hollywood i 1985 i 'Rocky 4', og senere har han spillet med i storfilm som 'Creed II' og 'The Expendables'.