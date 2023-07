Lady Gaga har sine 'små monstre', Justin Bieber har sine 'beliebers' og Beyoncé har sin 'Beyhive'.

Men Doja Cat gider bestemt ikke have en samlet betegnelse for sine største fans.

'Mine fans kalder ikke sig selv noget lort,' har 'Mooo!'-rapperen skrevet i et af flere tweets.

'Hvis du kalder dig selv for en 'killing' eller fucking 'kittenz', så betyder det, at du er nødt til at hoppe af din telefon og få dig et job og hjælpe dine forældre derhjemme.'

Doja Cat calls out her fans for calling themselves Kittenz as a fandom name:



my fans don t name themselves shit. if you call yourself a kitten or fucking kittenz that means you need to get off your phone and get a job and help your parents with the house. pic.twitter.com/NE4EbXmqvw — Pop Base (@PopBase) July 23, 2023

Ovenstående tweet er dog siden blevet slettet, men det amerikanske medie TMZ nåede at fange opsangen fra Doja Cat til hendes mest dedikerede fans.

For udtrykket 'kitten' – altså killinger – har allerede sat sig fast hos hendes fanbase.

Men de mange udbasuneringer mod fankulturen har også fået den til at vende sig imod Doja Cat.

'Pige, du mister os,' skriver en fan eksempelvis på Twitter til et opslag om det slettede tweet.

'Er der nogen, der stadig er fan af hende med den måde, hun behandler dem på? Det er bare trist, vær sød at respektere jer selv,' skriver en anden.

Der er da også mange, der gætter på, at Doja Cats slettede tweet simpelthen må være en joke.

'Hun glemmer, at hun selv gav dem navnet altså,' lyder en af de mange reaktioner på Twitter.

'At sige til sine fans, at de skal få sig et job, når de i sidste ende betaler hendes regninger,' ryster en anden på hovedet af.

Doja Cat har endnu ikke selv kommenteret den modvind, hun har fået for at kalde sine 'kittenz' ud.