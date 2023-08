Der gik et chok igennem de fleste, da den pludselige nyhed om Robin Williams' død ramte alverdens forsider.

11. august var det ni år siden, at den elskede komiker og skuespiller gik bort.

I den triste anledning har hans søn, Zak, delt en rørende hyldest på sin Instagram-profil.

'Far på niårsdagen dagen for din død, vil jeg gerne huske dig for dine forrygende tøjvalg,' skriver han til billedet af Robin Williams, der spiller tennis i en print T-shirt og et par løse cargoshorts.

'De her dage er altid hårde, og jeg elsker at huske dig for at være så meget DIG. Jeg elsker dig så meget,« skriver han.

For tre uger siden delte han også et opslag om sin far i anledningen af det, der ville have været Robin Williams' 72-års fødselsdag. Det samme gjorde datteren Zelda på X, hvor hun skrev, at hun tror, hendes far ville have støttet den nuværende strejke, som er i gang i Hollywood.

Robin Williams begik selvmord efter at have kæmpet med en depression. Senere kom det frem, at han også led af Lewy-body demens, som er et forstadium til Alzheimers.

I løbet af sin lange karriere, som både bød på standup komedie og skuespil, blev han elsket vidt og bredt.

Af hans mest kendte arbejde kan 'Døde Poeters klub', 'Good Morning, Vietnam', 'Mrs. Doubtfire' og 'Good Will Hunting' nævnes – heraf sikrede præstationen i den sidste film ham en Oscar-statuette.