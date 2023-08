Plastikoperationer er ikke et sjældent syn i Hollywood.

Men det er alligevel usædvanligt, at patienten er under 18 år – og allerede gentagne gange har været under kniven.

Det er dog ikke desto mindre, hvad Disney-stjernen Raven-Symoné, som spillede hovedrollen i den populære serie 'That's So Raven', gik igennem. Alt i alt er hun blevet plastikopereret flere gange, end hun selv kan huske.

Det fortæller hun, ifølge New York Post, i sin egen podcast 'The Best Podcast Ever With Raven and Miranda'.

Raven-Symone spillede hovedrollen i Disney-serien 'That's So Raven'. Foto: Matt Sayles/AP/Ritzau Scanpix

Ideen til plastikoperationerne kom fra berømmelsen, som gav hende et forskruet syn på sin krop, og fra hendes far, som 'kraftigt opfordrede' hende til at få foretaget en brystreduktion, fordi hun døjede med rygsmerter.

Det så Raven-Symoné som anledning til at få 'fikset' endnu mere.

»Han spurgte: 'Er der andet, du vil have, så du ikke har det dårligt?', og jeg svarede: 'Hvis jeg får en fedtsugning, vil folk så holde op med at kalde mig fed? Så jeg fik to (indgreb, red.) for en pris,« forklarer hun.

Efter den første brystreduktion, opstod en farlig situation, da hun fik et anfald på hospitalet.

»Jeg kan huske, at jeg vågnede, men så begyndte jeg at blive helt tør i munden. Jeg kunne ikke trække vejret, og så var jeg væk igen.«

Siden fik hun nok en brystreduktion, men på trods af operationerne oplevede hun fortsat, at folk sad online og kaldte hende for fed.

I dag har hun konkluderet, at det er bedre for folk at opsøge terapi, frem for at ty til operationer for at ændre på kroppen.