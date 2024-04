Det var ikke kun skuespil.

Daniel Radcliffe afslører nu, at han oprigtig var bange for sin kollega, da de indspillede de tre første 'Harry Potter'-film.

Daniel Radcliffe var kun 11 år, da han i 2000 første gang indtog rollen som Harry Potter i seriens første film 'Harry Potter og De Vises Sten'.

I filmserien spiller han blandt andet overfor den i dag afdøde britiske skuespiller Alan Rickman, der havde rollen som troldmandsskolen Hogwarts surmulende underviser, professor Severus Snape.

Alan Rickman. Foto: Mark Blinch/Reuters/Ritzau Scanpix

Da Daniel Radcliffe for nyligt medvirkede i podcasten 'Happy Sad Confused with Josh Horowitz', afspillede værten først et gammelt klip, hvor Daniel Radcliffe får ros af Alan Rickman.

Daniel Radcliffe takkede herefter først for at se klippet, som han aldrig havde set før - og tilføjede så, at han faktisk var bange for Alan Rickman, da de arbejdede sammen i starten af 'Harry Potter'-serien.

»Selv når du hører hans stemme, glemmer du hvor lav, den var, indtil den ekkoede igennem dig. Jeg var så skræmt af ham i de første tre film. Jeg var bange for ham og tænkte 'den her fyr hader mig',« fortæller Daniel Radcliffe ifølge Buzzfeed.com.



Han tilføjer, at de sidenhen 'fandt hinanden', da Alan Rickman kunne se hvor passioneret Daniel Radcliffe er omkring sit skuespil.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson i den første 'Harry Potter'-film. Foto: Ho/Reuters/Ritzau Scanpix

Alan Rickman døde i 2016.

Udover sin rolle i 'Harry Potter'-serien var han især kendt for sin rolle som den tyske terroristleder Hans Gruber i den første 'Die Hard'-film, ligesom han havde mindeværdige præstationer i film som 'Robin Hood: Prince of Thieves' og 'Love Actually'.