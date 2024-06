Det bliver i familien.

Den franske milliardær Bernard Arnault har udnævnt sin søn Frédéric Arnault som chef for Financière Agache, der kontrollerer den franske luksusgigant LVMH.

I selskabet findes luksusmærker som Louis Vuitton og Moet.

Det skriver Reuters.

Den 29-årige Frédéric Arnault er en af Bernard Arnaults fem børn og arvinger.

Han er i forvejen administrerende direktør for LVMH watches.

I februar indsatte Bernard Arnault sin datter, Delphne Arnault, som boss i Dior.

Delphne Arnault var tidligere vicepræsident i Louis Vuitton – en post, hun har siddet på siden 2013.

Benard Arnaults fem børn har dermed alle topposter i LVMH. Alexandre Arnault er chef for produktion og kommunikation i Tiffany, mens Frederic Arnault altså nu er blevet forfremmet.

Den ældste søn, Antoine Arnault, skal stå i spidsen for familiens holdingselskab nu, mens den yngste i familien, Jean Arnault, står i spidsen for udvikling i Louis Vuittons sektion for ure.

Familieformuen er ifølge flere amerikanske medier opgivet til at være på 1.400 milliarder kroner, der blandt andet udgøres af en aktiepost på 47 procent i LVMH.

Dermed kæmper Bernhard Arnault med Tesla-milliardæren, Elon Musk, om at være verdens rigeste.

En post som Musk lige nu fører med cirka syv milliarder kroner.