De er vant til at posere på røde løbere, give interviews og se sig selv på det store lærred.

Men selvom 47-årige Isla Fischer og 51-årige Sacha Baron Cohen i den grad færdes hjemmevant i offentlighedens søgelys, er det en helt anden snak, når det kommer til deres tre børn Olive, Elula og Montgomery.

De tre børn er nemlig fuldstændig skærmet for den slags. Det er i sådan en grad, at de ikke engang figurerer på så meget som et eneste billede på forældrenes sociale medier.

Og det er der en god grund til, kunne Isla Fischer fortælle, da hun deltog i det britiske talkshow 'Lorraine', skriver Daily Mail.

»Det er ikke fair over for dem. Børn fortjener at have en normal barndom. Jeg vil have, at de er udenfor og leger og løber rundt.«

Det er ikke første gang, hun åbner op om emnet.

Tidligere har hun til Marie Claire Australia forklaret, at hun – som hun tror det gælder for alle forældre – gerne vil beskytte sine børn og at det er endnu vigtigere nu, hvor sociale medier fylder så meget.

Hun mener, at børnene skal have lov til at vokse op uden det pres eller kontrol, som disse kan medføre.

Debatten om børn på sociale medie buldrer også herhjemme. Her har erhvervsminister Morten Bødskov i et skriftligt svar til Politiken fortalt, at regeringen vil undersøge, om reglerne for influencere i Danmark skal strammes.

En undersøgelse, der kommer på baggrund af et nyt lovforslag i Frankrig, der skal sikre hårdere straffe for influencere, som laver skjult reklame, og beskytte børn under 16 år fra at blive brugt i forældrenes reklameopslag.

Isla Fischer og Sacha Baron Cohen er kendt for en lang række film. Hun har blandt andet været med i 'Wedding Crashers' og 'The Great Gatsby' og 'Klovn Forever', mens ægtemanden står bag karakteren – og filmen af samme navn 'Borat'.