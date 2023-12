Hun har været hende, som fans har elsket at hade gennem årtier. Hende, som konstant var på sladderpressens radar. Men der skulle en dødsdom, utroskab og en grim skilsmisse til, før bøtten vendte.

'Jeg er så ked af, at du skal gå gennem det her. Sender kærlighed din vej' som én skrev på Instagram efterfulgt af to hjerter. Til Shannen Doherty.

2023 har da også været et år, som 'Beverly Hills 90210'-stjernen gerne havde været foruden. Startende med opdagelsen af to ting:

At hendes mand gennem to år havde været hende utro. At hun havde en tumor i hjernen, der omgående skulle fjernes. Så fulgte beskeden om, at hun var terminal. Siden at kræften havde bredt sig til hendes knogler.

Og forleden skulle hun stå på mål for dét, der ifølge hende selv var én stor løgn. Den kommer vi tilbage til.

Først fortjener historien om Shannen Doherty at blive foldet ud. For at befinde sig midt i et drama er langt fra første gang for den i dag 52-årige skuespiller, som 11 år gammel debuterede i den populære tv-serie 'Det lille hus på prærien'. Og allerede dengang var en lille rebel.

En 11-årig Shannen Doherty i den populære serie 'Det lille hus på prærien'.

19 år gammel scorede hun så den kvindelige hovedrolle i dét, der skulle blive en af de største og mest ikoniske ungdomsserier.

Nemlig rollen som Brenda i 'Beverly Hills 90210'.

Angiveligt på anbefaling af Tori Spelling, som selv spillede Donna, og hvis far Aaron var produceren bag den succesfulde serie, der op gennem 1990erne lagde gaderne øde.

Hurtigt fik hun ry som værende besværlig. At hun altid kom for sent. Og medierne havde en fest. For der gik knap en dag uden, at de kunne rapportere om endnu en skandale, som involverede Shannen Doherty.

Og langt de fleste satte lighedstegn mellem hende og hendes karakter Brenda, som – for nu at sige det mildt – var noget af en bitch.

Et medie udgav blandt andet et nyhedsbrev med overskriften 'Jeg hader Brenda', ligesom de oprettede en 'Shannen Snitch Line' hotline på telefonen, hvor folk kunne indrapportere sladder om Shannen Doherty.

Efter fire sæsoner blev hun da også på mystisk vis skrevet ud af serien. Fyret fra monster succesen. Omend seriens bagmand hårdnakket stod bag hende.

Luke Perry, Shannen Doherty and Jason Priestley

»Hun er et meget ærligt menneske, som har sine følelser uden på tøjet og siger, hvad hun mener,« lød forsvaret fra Aaron Spelling i People Magazine.

Andre mente, at Shannen Doherty havde lidt mere end følelserne uden på tøjet.

I hvert fald trak hun i 1993 forsider verden over, da hendes ekskæreste, Max Factor-arvingen Dean Jay Factor, som var hendes tredje forlovede på blot fire år, anmodede om polititilhold.

I sit 15 sider lange vidnesbyrd beskrev han hendes trusler. Beskrev blandt andet, hvordan han måtte låse sig inde på badeværelset, mens hun fra den anden side af døren truede med at skyde ham og hørte, at hun ladede sin 9mm automatpistol.

'Jeg lever i frygt' insisterede han ifølge people.com.

Sagen nåede dog aldrig for retten, for parterne indgik et forlig inden. Ingen af dem har siden kommenteret anklagerne.

Forlig og exit fra 'Beverly Hills 90210' eller ej fortsatte interessen i medierne for Shannen Doherty i årevis. Godt hjulpet på vej af hendes privatliv, der ikke skortede på vanvittige drukture i byen, provokerende opførsel.

Én gang 'bad girl' altid 'bad girl'.

Hendes forhold til mænd gjorde det ikke bedre. Som nu ægteskabet med skuespiller og komiker Ashley Hamilton, der varede et halvt år. Og det med pokerspilleren Rick Salomon, som blev annulleret efter ni måneder.

Karrieren var det også så som så med.

Men det var som om, at hun privat og professionelt fandt fodfæste og fik brudt den onde cirkel, da hun i slut 00erne mødte fotografen Kurt Iswarienko.

»Ægteskabet er for mig en enorm forpligtelse, som jeg ikke længere går halvhjertet ind i. Jeg har lært min lektie,« som hun sagde i et interview med People før parrets bryllup i 2011.

Og sådan så det også ud på papiret.

Da Shannen Doherty som 44-årig i 2015 fik konstateret brystkræft, som havde spredt sig til lymferne, var hendes mand da også ved hendes side.

Shannen Doherty med sin mand Kurt Iswarienko som hun blev gift med i 2011.

To år senere kunne hun dele den glade nyhed, at kræften var stabiliseret. Men i 2019 vendte den tilbage. Nu i stadie fire. Fremskreden kræft med kun ringe overlevelseschancer.

»En bitter pille at sluge,« som hun sagde i et interview med 'Good Morning America' og fortsatte:

»Jeg har definitivt dage, hvor jeg spørger 'hvorfor mig?'. Men hvem så? Ingen af os fortjener den her sygdom.«

At Shannen Doherty heller ikke gør, viser reaktionerne på de sociale medier.

2,1 million følgere har hun på Instagram. Som hylder hende for åbenheden omkring sygdommen, som i sommer tog en drejning til det værre.

At den var terminal og havde spredt sig til hendes hjerne. Senere på året til hendes knogler.

Men den samme rebelskhed og fandenivoldskhed, der engang stemplede hende som 'bad girl', har Shannen Doherty taget med sig ind i kampen mod kræften.

»Jeg vil ikke dø. Jeg er ikke færdig med at leve, elske eller skabe ting. Jeg er bare ikke færdig,« som hun i november sagde til People Magazine og havde en bøn:

»Folk antager, at du ikke kan gå, ikke kan spise, ikke kan arbejde. At du er færdig. Det er vi ikke. Vi ønsker at arbejde og omfavne livet og blive ved med at bevæge os fremad,« lød hendes ønske. Som foreløbig ikke er blevet opfyldt.

Shannen Doherty og Brian Austin Green under pressemøde for 'BH90210' i 2019.

I hvert fald valgte Shannen Doherty i starten af december at tage skeen i egen hånd. Blev podcastvært.

'Let’s Be Clear' hedder hendes podcast, hvor hun 'deler nylige kampe og tidligere smerter' med sine lyttere, som det hedder i introen.

Og det var, hvad hun gjorde allerede i første afsnit, hvor hun fortalte, hvordan hun i januar i år – samtidig med, at hun skulle have bortopereret sin tumor i hjernen – opdagede, at hendes mand gennem 11 år havde været hende utro. I flere år.

»Jeg gik ind på operationsstuen tidligt om morgenen efter, jeg havde fundet ud af, at mit ægteskab i bund og grund var forbi, og at min mand havde haft en affære i to år,« fortalte hun om årsagen til at parret tidligere på året var blevet skilt.

Og kaldte sig selv – med tre mislykkede ægteskaber bag sig – for en fiasko.

Kærligheden strømmede ind over hende.

'At ægteskabet ikke holdt, var ikke din skyld. Den ligger hos en mand, der ikke var stærk nok til at støtte dig. Hans tab. Du er vidunderlig, stærk og en modig kvinde' som en af hundredvis af kommentarer lød.

Den holdning deles angiveligt ikke af alle.

I hvert fald kontaktede mediet TMZ midt i december Shannen Doherty med nyheden om, at de var undervejs med en historie om, at alt, hvad hun havde fortalt om sin skilsmisse, var løgn, og at hendes eksmands venner havde en noget anden version.

At hun kendte til utroskaben. At de to havde – og i årevis havde haft – et åbent ægteskab.

Men dér fik hun nok.

'Truth matters' – sandheden betyder noget – skrev hun for en uge siden på Instagram til sine 2,1 million følgere. Og var rasende.

»Det er en stor løgn,« tilføjede hun, og lovede, at den vil blive italesat i næste afsnit af hendes podcast 25. december.