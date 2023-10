'Vi er knuste over vores kære ven Matthew Perrys død. Han var et komisk geni, noget hele verden fik lov til at opleve, og hans arv vil leve videre i så mange menneskers hjerter.'

Sådan lyder det i en officiel udtalelse til People fra Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt Leblanc, Courteney Cox og Lisa Kudrow.

De fem spillede sammen med Matthew Perry de seks hovedroller i den legendariske serie 'Friends'.

'Vi er alle så fuldstændig knuste over tabet af Matthew. Vi var mere end bare kollegaer. Vi er en familie,' lyder det videre, mens de også skriver, at de nu vil bruge tid på at sørge og bearbejde tabet.

Skuespilleren blev kun 54 år. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespilleren blev kun 54 år. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix

De sender også tanker til Matthew Perrys familie, venner og alle, der elskede og holdt af ham.

På stjernernes sociale medier har det kunnet ses, hvordan mange har efterspurgt en kommentar fra dem, mens mindst lige så mange har skrevet, at de skulle have lov til at tage sig alt den tid, de havde brug for, før de satte ord på Matthew Perrys tragiske død.

Skuespilleren døde lørdag. Hans assistent fandt ham druknet i et boblebad.

Politiet understregede med det samme, at nyheden om dødsfaldet kom frem, at der ikke var foregået noget kriminelt i huset.

Matthew Perrys pludselig død har bragt stor sorg hos mange. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Matthew Perrys pludselig død har bragt stor sorg hos mange. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Samtidig forlød det, at der heller ikke var fundet stoffer i Perrys hjem.

Han blev kun 54 år gammel.