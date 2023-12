4. november 2024.

Det er datoen, hvor Meghan Markle skal i retten i Tampa i USA mod sin halvsøster, Samantha Markle.

Dommeren, som nu har fastsat datoen, afviste ellers i marts Samantha Markles søgsmål mod halvsøsteren, men nu har han ombestemt sig, skriver Daily Mail.

Samantha Markle anklager sin berømte halvsøster for bagvaskelse, og derfor vil hun have en erstatning på 475.000 kroner.

Vi skal tilbage til 2021 og det interview, som Meghan Markle og prins Harry gav til Oprah Winfrey.

I det interview nævnte hertuginden, at hun voksede op som enebarn, men det er hendes halvsøster så absolut ikke enig i.

Hun påstår, at de voksede op sammen og havde et helt normalt søskendeforhold.

Samantha Markle mener, at kommentarerne fra hendes halvsøster var 'beviseligt falske og ondsindede' og resulterede i, at hun blev udsat for 'ydmygelse og had'.

Hun hævder videre, at kommentarerne også skulle have skadet salget af hendes bog 'The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1'.

Gennem årene er Samantha Markle kommet med flere udtalelser om Meghan Markle. Udtalelser, som hun hævder har medført dødstrusler.

Retssagen er sat til at skulle vare fem dage, men Samantha Markles advokat, Peter Ticktin, tror på, at den kan komme til at vare længere.

Meghan Markles advokater siger, at kommentarerne, hun er kommet med, er udtryk for hendes personlige oplevelse.

Samantha Markle og Meghan Markle har samme far, Thomas Markle.

Ifølge reglerne behøver Meghan Markle ikke selv fysisk møde op i retten.