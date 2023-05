Når det verdensberømte boyband Westlife lørdag aften spiller på årets Jelling musikfestival, bliver det med én mand mindre på scenen.

Irske Westlife, der slog igennem omkring årtusindeskiftet med hits som 'My Love', 'Uptown Girl' og 'When You're Looking Like That', består for tiden af de fire sangere Nicky Byrne, Kian Egan, Shane Filan og Mark Feehily.

Det er sidstnævnte, der bliver nødt til at melde afbud, da han skal opereres, fortæller han på sin egen og gruppens Instagram-sider:

'Vi har fem koncerter denne sommer fra maj til juli, og det er med dyb beklagelse, at jeg ikke vil kunne være med Shane, Kian og Nicky på scenen til disse shows,' skriver den 42-årige sanger blandt andet og fortsætter:

Mark Feehily er nummer to fra venstre. Foto: Annegret Hilse/AP/Ritzau Scanpix

'I denne uge skal jeg igennem en lille operation. Der er intet at bekymre sig om - det lover jeg - men på lægens ordre skal operationen ske hurtigst muligt, og det vil også kræve en pause henover sommeren.'

Han slutter opslaget med en direkte hilsen til boybandets fans i Danmark, Sverige, Mexico og Storbritannien, som han glæder sig til at se igen.

'Jeg vil være med jer i ånden og ser frem til at vende tilbage på scenen med drengene inden længe,' slutter han.

Westlife er sammen med britiske Lewis Capaldi et af de internationale hovednavne på årets Jelling musikfestival.

Westlife spiller lørdag aften klokken 20.30 på festivalens store hovedscene.